川普提2026預算案 大砍社福與綠能、強化國防與邊境

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-03 02:30

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美國總統川普周五 (2 日) 提出 2026 財政年度的「瘦身預算案」(Skinny Budget)，計劃削減 1,630 億美元的非國防可自由支配支出，約占相關預算的 23%，為近年最大規模緊縮提案。該預算同時大幅提高國防與國土安全預算，凸顯川普強化軍事與邊境的施政主軸。

根據白宮管理與預算局 (OMB) 聲明，川普預算案將非國防可自由支出削減至 5,570 億美元，為 2017 年以來最低水準，國防支出則提升至 1.01 兆美元，年增 13%。國土安全部預算更飆升近 65%，用以擴增邊境圍牆、移民執法與大規模遣返政策相關支出。

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預算案另規劃額外 5 億美元用於邊境安全措施，並撥款 7.66 億美元購買邊境監控科技、維持 2.2 萬名邊境巡防人員及增聘海關人員。

大砍教育、環保與外援 開支轉向川普政策優先項目

川普版本的「瘦身預算」不僅省略了經濟成長、利率、赤字與稅收等關鍵預測，更未納入社福與醫療保險等強制性支出相關數據。根據高層官員說法，相關細節將待川普稅改案於國會推進後補充揭露。

預算案大幅削減多個聯邦機構資源，包括：

教育部預算再遭縮減，川普表明有意最終廢除該部門

衛生與公共服務部減 26%

小型企業署減 33%

住房與都市發展部減 44%

國家科學基金會減 56%、國家公園服務預計裁減 9 億美元

國家航空暨太空總署 (NASA) 除人類太空探索外，其他項目幾乎全面遭砍

此外，川普預算取消包括氣候行動、綠能補助、難民援助、國際人權與民主倡議等撥款。白宮將上述刪減標註為「終結覺醒政治」(Woke)、「關閉開放邊境」、「終結綠能騙局」等政治訊號，反映其意圖將預算作為社會政策工具。

民主黨抨擊預算極端 共和黨內部仍有分歧

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 抨擊此案為「對美國家庭的正面攻擊」，痛批其削減教育、醫療與住房等支出，卻保留富人與企業稅改優惠。

民主黨前預算官員 Bobby Kogan 則表示，這份預算「即使以川普標準來看也極端」，根本無法在不嚴重傷害美國社會的前提下實現。

儘管歷來白宮預算案多難全數通過，但目前共和黨掌控國會，加上川普影響力強，部分人士認為他可能更接近取得所需授權。共和黨人希望在 7 月 4 日前通過稅改法案，但須處理黨內對大規模削支的分歧。