貨櫃運量腰斬！中國對美國出口大減 船公司改小船還砍航班

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 03:00

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根據《華爾街日報》周三 (30 日) 報導，在美國大幅提高對中國商品的進口關稅後，從中國運往美國的貨櫃運輸量持續下滑，全球主要航運商陸續縮減運力或直接取消航班，以因應激烈轉變的市場需求。

全球前五大貨櫃航運商表示，目前美國航線訂艙量較過去減少至少三分之一，儘管尚未全面取消航班，但已普遍將 18,000 TEU(20 呎標準貨櫃) 等超大型船舶，替換為約 14,500 TEU 的中型船隻，以降低營運成本。

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丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 在聲明中表示：「為配合當前需求變化，我們正優化運力網絡，包括在部分中國—美國航線上以小型船隻取代大型船。」馬士基是全球第二大貨櫃航運公司，僅次於地中海航運公司 (MSC)。

小型業者砍航班 洛杉磯港預估到港量周減 30%

根據新加坡與倫敦的貨運經紀商資訊，小型業者已取消 5 月自中國開往美國西岸的約 24 班航次。

美國最大港口群之一——洛杉磯港與長堤港的執行長 Gene Seroka 指出，本周洛杉磯港預計到港貨櫃量將較上週大減 30.4%，目前已有 17 班原訂 5 月航班遭取消。他強調，這波市場震盪的不可預測性「甚至超過新冠疫情期間」。

德意志銀行中國首席經濟學家熊毅 (Yi Xiong) 則指出，中國經濟首當其衝，對美國的衝擊則可能延後數周才浮現，屆時進口商庫存將逐漸消耗完畢。

產線外移東南亞難補缺口 貨量年減 30 萬箱以上

儘管部分中國廠商早已將生產轉至越南、印尼、柬埔寨等國，以規避關稅，但根據 Linerlytica 數據，來自中國的貨櫃出貨量年減幅最高達 50%，而東南亞出貨量增幅仍無法彌補整體短缺。

目前美國每年自中國進口約 1,100 萬個貨櫃，約占總進口量 38%。據航運業者估計，關稅實施至今已導致約 30 萬個貨櫃的貨運量消失。