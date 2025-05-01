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貨櫃運量腰斬！中國對美國出口大減 船公司改小船還砍航班

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 03:00

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貨櫃運量腰斬！中國對美國出口大減 船公司改小船還砍航班(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》周三 (30 日) 報導，在美國大幅提高對中國商品的進口關稅後，從中國運往美國的貨櫃運輸量持續下滑，全球主要航運商陸續縮減運力或直接取消航班，以因應激烈轉變的市場需求。

全球前五大貨櫃航運商表示，目前美國航線訂艙量較過去減少至少三分之一，儘管尚未全面取消航班，但已普遍將 18,000 TEU(20 呎標準貨櫃) 等超大型船舶，替換為約 14,500 TEU 的中型船隻，以降低營運成本。


丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 在聲明中表示：「為配合當前需求變化，我們正優化運力網絡，包括在部分中國—美國航線上以小型船隻取代大型船。」馬士基是全球第二大貨櫃航運公司，僅次於地中海航運公司 (MSC)。

小型業者砍航班 洛杉磯港預估到港量周減 30%

根據新加坡與倫敦的貨運經紀商資訊，小型業者已取消 5 月自中國開往美國西岸的約 24 班航次。

美國最大港口群之一——洛杉磯港與長堤港的執行長 Gene Seroka 指出，本周洛杉磯港預計到港貨櫃量將較上週大減 30.4%，目前已有 17 班原訂 5 月航班遭取消。他強調，這波市場震盪的不可預測性「甚至超過新冠疫情期間」。

德意志銀行中國首席經濟學家熊毅 (Yi Xiong) 則指出，中國經濟首當其衝，對美國的衝擊則可能延後數周才浮現，屆時進口商庫存將逐漸消耗完畢。

產線外移東南亞難補缺口 貨量年減 30 萬箱以上

儘管部分中國廠商早已將生產轉至越南、印尼、柬埔寨等國，以規避關稅，但根據 Linerlytica 數據，來自中國的貨櫃出貨量年減幅最高達 50%，而東南亞出貨量增幅仍無法彌補整體短缺。

目前美國每年自中國進口約 1,100 萬個貨櫃，約占總進口量 38%。據航運業者估計，關稅實施至今已導致約 30 萬個貨櫃的貨運量消失。

航運數據平台 Xeneta 分析師 Peter Sand 表示，即使中美雙方近期達成關稅協議，最快也要一個月後，中國才會恢復出貨，難以即時彌補夏季旺季訂單缺口。

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中國美國關稅出口下滑貨櫃貿易戰航班馬士基中美航線運輸成本海運航運產業

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