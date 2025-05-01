北韓出兵1.5萬人助俄攻打烏克蘭 南韓：4,700人傷亡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-01 08:32

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南韓國家情報院（國情院）周三（30 日）在國會情報委員會閉門座談會上匯報中表示，北韓派兵援助俄羅斯，已有 4,700 人傷亡，其中 600 人陣亡。

據《韓聯社》報導，北韓將 1.5 萬名士兵分兩批派至俄羅斯邊境州庫斯克參戰，其中 4,100 人受傷，600 人陣亡。陣亡者遺體在當地火化後，送回北韓。

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俄羅斯近期借助北韓軍收復庫斯克大部分地區，3 月俄烏交戰次數隨之減少。因此，尚無跡象表明北韓將向俄派遣第三批兵力，但也不能排除可能性。

對於北韓的戰鬥力，國情院研判，隨著時間推移，北韓軍逐漸掌握無人機等新式武器，戰鬥力大幅提升。

國情院說，北韓以派兵為代價，換取俄羅斯偵察衛星及發射體技術咨詢、無人機機體、電子戰設備、「SA-22」地對空飛彈等，但無跡象表明北韓獲取現金。

北韓與俄羅斯還討論了金屬、航空、能源、旅遊等 14 個產業的現代化方案，北韓為此已向俄輸出 1.5 萬多名勞務。