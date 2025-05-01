庫克會談關稅嗎？蘋果財報前夕市場高度關注

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 01:30

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蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (5/1) 美股盤後公布最新財報，不過比起 iPhone 銷量或 Mac 出貨預測，市場更矚目的是執行長庫克 (Tim Cook) 是否首度公開回應川普新一輪關稅政策，以及蘋果如何因應供應鏈與成本壓力。

蘋果是受川普關稅波及程度最高的美國企業之一，約四分之三的營收來自 iPhone、Mac、Apple Watch 等實體硬體產品，且大多在中國或亞洲生產。TD Cowen 預估，若新關稅全面實施，蘋果今年獲利將因此下滑約 6%。

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自 4 月 2 日川普宣布對所有國家加徵關稅以來，蘋果股價已下跌 9%。儘管稍後美國政府宣布對非中國地區的最高關稅暫緩 90 天，但蘋果至今仍未對此做出具體回應。庫克 1 月曾簡短表示「我們正關注局勢，暫時無進一步評論」，成為目前唯一公開說法。

投資人焦點：蘋果是否轉嫁成本？是否擴大印度生產？

摩根士丹利分析師 Erik Woodring 指出，「蘋果如何回應貿易與供應鏈挑戰，將左右市場對財報後的整體情緒。」他特別關注庫克與新任財務長帕雷克 (Kevan Parekh) 是否說明：

是否會漲價轉嫁關稅成本？

如何調整供應鏈？

與川普與習近平的互動是否將影響未來決策？

目前傳出蘋果將增加從印度出口 iPhone 至美國的比重，以避開對中國 145% 的懲罰性關稅。印度製 iPhone 目前僅課 10% 關稅，但產能仍有限，分析師預估短期內頂多供應 2,500 萬支，要達成全年美國市場 6,500 萬至 7,000 萬支的需求，仍須一年以上時間擴產。