Google執行長證實與蘋果洽談 Gemini有望整合進iOS系統

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-01 02:00

‌



Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 周三 (30 日) 在美國反壟斷審判上透露，希望旗下人工智慧 (AI) 模型 Gemini 今年內能成為 iPhone 內建選項之一，顯示 Google 正積極爭取與蘋果合作拓展 AI 版圖。

皮查伊表示，他與蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克在 2024 年多次會面，並希望能在今年年中敲定合作協議。Gemini 是 Google 推出的生成式 AI，主要對手是 OpenAI 的 ChatGPT，目前 ChatGPT 已被整合至 iOS 系統的 Siri 與文字工具中。

‌



皮查伊表示：「我對 Gemini 有信心，也希望使用者能有更多 AI 選項。」他強調這不僅是產品整合問題，也關係到 Google 未來在行動裝置端 AI 市場的布局。

若合作成真 有望於 WWDC 宣布

蘋果預計將在 6 月 9 日當周舉辦一年一度的全球開發者大會 (WWDC)，屆時將發表全新 iOS 19、iPadOS 19 與 macOS 等系統更新。若雙方達成協議，Gemini 成為 iPhone AI 選項之一，極可能在該場合正式對外宣布。

彭博報導指出，Google 與蘋果自去年 3 月以來持續洽談 AI 整合事宜，近期進展明顯加快，最終達成協議的機率高。

目前蘋果的 AI 系統 Apple Intelligence，主要使用自家模型執行各類裝置端任務，但也引進 OpenAI 技術，並允許用戶選擇是否導入第三方 AI。若 Google Gemini 成功加入，將成為第二個非原生模型，讓使用者能在 Siri 與系統各處選用不同 AI 引擎。

蘋果與 Google 多年合作關係持續演變

雖然兩家公司存在部分業務競爭，但長期以來在 iPhone 生態系中仍維持合作。Google 是 Safari 的預設搜尋引擎，YouTube 則自 2007 年起成為內建應用；雙方在地圖服務、廣告收入分潤等方面亦有長期協議。