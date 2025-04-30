烏克蘭傳最快周三簽署與美資源協議 擴大戰後重建合作

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 20:20

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彭博援引知情人士消息報導，烏克蘭已準備最快於周三 (30 日) 與美國簽署一項涵蓋天然資源與能源合作的重大協議，象徵雙方戰略關係將邁入經濟層面深化的新階段。該協議預計將成立一支由雙方共同管理的投資基金，資助烏克蘭境內的採礦、能源與科技項目，協助基輔在俄羅斯全面入侵後進行重建與現代化。

消息人士表示，協議文本已完成，烏克蘭經濟部長思維里登科 (Yulia Svyrydenko) 正前往華盛頓準備簽署儀式。根據彭博取得的草案內容，美方將與烏方共同創造條件，吸引對烏克蘭能源、礦產與關聯科技的長期投資。

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美烏擬設專屬重建基金 華府掌控並保留優先獲利權

協議草案指出，美烏雙方將成立「特別重建投資基金」，並由美國主導管理。此基金將專款專用於基輔的基礎建設與能源現代化計畫，華府並將保有對該基金獲利的優先索賠權。4 月雙方已簽署意向書，近期則聚焦於基金架構與運作機制的細節談判。

值得注意的是，美方已同意，未來的軍事援助才會被計入該基金的美國貢獻部分，而不包括自俄烏戰爭爆發以來，美方已提供的數千億美元援助。烏克蘭總理什米哈爾 (Denys Shmyhal) 日前證實，美方已放棄原本要求將過去援助納入基金計算的堅持，為雙方達成協議掃除最大障礙之一。

加速戰後合作 川普尋求加強對基輔經濟支持

白宮指出，總統川普對本協議的簽署抱持「高度信心」，並視其為推動烏克蘭戰後重建與結束戰爭談判進程的一部分策略。川普近來日益對俄烏停火談判的延宕表達不滿，並在周二派遣特使赴莫斯科試圖勸說俄羅斯同意以目前戰線為基礎達成停火協議。

儘管雙方仍就領土主權存在重大分歧，白宮強調川普仍樂觀認為和平「有望促成」。

此外，美方亦明確表態，該協議將不影響烏克蘭申請加入歐盟的立場，此一聲明被視為對基輔「不傷害歐洲整合前景」的堅持表達尊重。

俄羅斯持續攻勢 烏總統曾與川普梵蒂岡會談

烏俄戰爭持續進入第四年，俄羅斯日前再度擴大對烏克蘭多個前線與城市的攻擊。俄方代表在美國斡旋下的和平談判中態度強硬，堅持全面控制包括頓內茨克 (Donetsk) 與盧甘斯克 (Luhansk) 在內的四個占領區。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基上週六曾在梵蒂岡與川普進行一對一會晤，雙方未公開詳談內容，但被視為化解先前雙方摩擦的契機。