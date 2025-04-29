銀行賣完馬斯克X收購案最後一批貸款 華爾街鬆口氣

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 20:41

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據消息人士指出，這批總額約 12 億美元的貸款以每 1 美元面值約 98 美分的價格售出，年收益率為 9.5%。

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馬斯克於 2022 年以 440 億美元收購社群平台推特 (Twitter) 並更名為 X。此次收購案的融資結構包括 65 億美元的擔保定期貸款、5 億美元的循環信用額度、30 億美元的無擔保貸款，以及 30 億美元的擔保貸款，總計約 130 億美元。

由於馬斯克與美國總統川普的密切關係，以及外界對 X 平台營收改善的預期提升，這些銀行得以在將近兩年後，成功清理帳面上幾乎所有與此交易相關的貸款部位。

本月稍早，《路透》曾報導，摩根士丹利正在以 9.5% 的固定利率，折價至 97.5 至 98 美分的區間出售手上最後價值 12.3 億美元的 X 相關貸款。

截稿前，摩根士丹利、巴克萊銀行、三菱日聯金融集團與 X 公司未回應置評請求，美國銀行則拒絕置評。