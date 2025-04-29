銀行賣完馬斯克X收購案最後一批貸款 華爾街鬆口氣
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 20:41
知情人士周二 (29 日) 向《路透》透露，由摩根士丹利 (MS-US)、美國銀行 (BAC-US)、巴克萊銀行(BCS-US) 及三菱日聯金融集團 (Mitsubishi UFJ) 等華爾街銀行組成的團隊，已成功出售與億萬富豪馬斯克收購 X(前稱推特) 有關的最後一批貸款。隨著貸款部位全數出清，銀行團得以解除近兩年來因持有高風險資產所帶來的資本壓力。
據消息人士指出，這批總額約 12 億美元的貸款以每 1 美元面值約 98 美分的價格售出，年收益率為 9.5%。
馬斯克於 2022 年以 440 億美元收購社群平台推特 (Twitter) 並更名為 X。此次收購案的融資結構包括 65 億美元的擔保定期貸款、5 億美元的循環信用額度、30 億美元的無擔保貸款，以及 30 億美元的擔保貸款，總計約 130 億美元。
由於馬斯克與美國總統川普的密切關係，以及外界對 X 平台營收改善的預期提升，這些銀行得以在將近兩年後，成功清理帳面上幾乎所有與此交易相關的貸款部位。
本月稍早，《路透》曾報導，摩根士丹利正在以 9.5% 的固定利率，折價至 97.5 至 98 美分的區間出售手上最後價值 12.3 億美元的 X 相關貸款。
截稿前，摩根士丹利、巴克萊銀行、三菱日聯金融集團與 X 公司未回應置評請求，美國銀行則拒絕置評。
此外，馬斯克上月表示，他旗下的 AI 公司 xAI 已經收購了 X，並將這個社群平台的估值定於 330 億美元。
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