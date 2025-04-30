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美國4月消費者信心跌至近五年低點 關稅成主要憂慮

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-30 00:00

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美國4月消費者信心跌至近五年低點 關稅成主要憂慮(圖：REUTERS/TPG)

美國消費者信心在 4 月大幅下滑，降至近五年來低點，顯示關稅衝擊及經濟前景的不確定性加劇了民眾的悲觀情緒。

根據美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (29 日) 公布的數據，消費者信心指數下降近 8 點至 86，為自 2020 年 5 月以來最低水準，且連續第五個月下滑，創下自 2008 年金融危機以來最長跌勢，不及經濟學家原預期的 88，前值自 92.9 上修至 93.9。


另外，未來六個月的消費者預期指數更是大幅下跌，降至 2011 年以來最低水準；現況況指數亦同步走弱。

(圖：ZeroHedge)
未來六個月的消費者預期指數大幅下跌，降至 2011 年以來最低水準 (圖：ZeroHedge)
關稅成消費者首要擔憂 高通膨預期升溫

諮商會資深經濟學家 Stephanie Guichard 指出，消費者信心的惡化主要來自對未來的全面性悲觀，涵蓋了商業環境、就業前景及個人收入預期。

她表示，4 月有 32.1% 的消費者預期未來六個月工作機會將減少，接近 2009 年金融海嘯高峰時的水準。同時，對未來收入持負面看法的消費者比例為五年來首次轉為淨負值。

4 月消費者通膨預期升至 7%，為 2022 年 11 月以來最高，反映出民眾對生活成本壓力的憂慮加深。雖然紐約聯準銀行 (NYFed) 和市場指標的通膨預期並未明顯攀升，但諮商會與密西根大學的調查顯示消費者心理明顯轉趨悲觀。

(圖：ZeroHedge)
4 月消費者通膨預期升至 7%，為 2022 年 11 月以來最高。(圖：ZeroHedge)

報告同時指出，4 月消費者提及「關稅」影響經濟前景的次數創歷史新高。許多受訪者擔憂關稅將推高物價並損害經濟成長，這一點已成為最新焦點。

勞動市場信心動搖 投資市場預期惡化

勞動市場方面，認為「工作難找」的消費者比例升至 16.6%，創去年 10 月以來新高，而認為「工作充足」的比例下降。這一數據間的差距，經濟學家用來評估就業市場熱度，也降至 2023 年 9 月以來最低水準。

此外，預期股市未來一年將下跌的消費者比例達 48.5%，為 2011 年 10 月以來最高，顯示金融市場波動亦打擊了消費者信心。

(圖：ZeroHedge)
期股市未來一年將下跌的消費者比例達 48.5%，為 2011 年 10 月以來最高。(圖：ZeroHedge)
信心下滑跨越年齡與收入層

信心指數下滑的趨勢遍及所有年齡與多數收入族群，尤以 35 至 55 歲年齡層及年收入超過 12.5 萬美元的家庭跌幅最為明顯。

不過，儘管軟性數據如消費者情緒指標疲弱，硬性數據顯示，3 月零售銷售仍創下兩年多來最大增幅，通膨壓力有所降溫，就業市場亦持續成長，顯示消費支出目前尚未明顯轉弱。

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