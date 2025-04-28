〈母親節商機〉給媽咪「塩」色瞧瞧！中華郵政攜手北門鹽鄉推「塩萃」特仕版、限1000盒 i 郵購獨賣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 14:50

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為迎接溫馨母親節，中華郵政電商平臺「i 郵購」即日起至 5 月 26 日止，舉辦「寵 i 媽咪郵」優惠活動，並攜手臺南北門鹽鄉在地品牌「塩萃」，推出限量 1,000 盒「母親節聯名特規禮盒」，獨家於ｉ郵購販售。

「塩萃」為 2024 台灣燈會指定「百大推薦伴手禮」，主打天然純淨與高品質製程的海鹽商品，此次推出 2 款聯名禮盒，包含人氣隨手包漱口水，搭配鹽滷液態牙膏或牛奶海鹽皂，並隨盒附贈可愛「波波鴿」束口袋，兼具實用與收藏價值。

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此外，i 郵購另集結多項人氣商品參與本次優惠活動，食品類有御椎茸香菇禮盒、桑椹果醬等；美妝類有台酒生技黑酵母酒粕青春露、SKII 煥亮精華；蛋糕類有臺南知名店家「阿嬤的珍藏」夏威夷豆生巧克力蛋糕、廣和蓁芋泥捲、法布甜檸檬小姐等多項優惠商品，全站本島免運。

活動期間消費滿額更可獲贈精美好禮，單筆訂單滿 2,500 元即贈「波波鴿化妝鏡」，滿 5,200 元再加贈「牛皮側背包」。此外，刷郵政 VISA 卡可享 5% 購物金點數回饋，利用 i 郵箱取貨再加送購物金點數，每週五卡友日還有滿千現折 120 元限量優惠。