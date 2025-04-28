377%！憂SHEIN亞馬遜齊漲將造成消費萎縮跟通膨升溫雙重打擊 美股期貨挫道瓊跌150點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-28 10:50

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美股期貨周日 (27 日) 晚間走跌，道瓊期貨下跌 120 點，標普 500 和那斯達克期指亦分別下跌 20 點和 75 點，因市場擔憂電商漲價潮將造成美國消費者需求萎縮與通膨壓力升溫的雙重打壓。

亞馬遜已調漲近千種商品售價，平均漲幅 29%，中國跨境快時尚電商平台 SHEIN(希音) 美容和健康類商品中排名前 100 的產品平均漲價 51%，部分產品價格甚至暴漲高達 377%。

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在美國實施小額包裹關稅前，中國跨境快時尚電商平台 SHEIN(希音)上周五 (25 日) 調漲在美國的部分產品售價，有些產品漲幅甚至超過 377%。美國總統川普 4 月 2 日簽署行政命令取消從中國和香港進口的小額包裹免稅待遇。

SHEIN 在美價格調整大部分在上周五 (25 日) 進行，部分類別的漲幅明顯高於其他類別。美容和保健類首 100 項產品的平均價格較上周四 (24 日) 漲了 51%，其中數個商品價格翻倍。家居和廚房用品及玩具類產品平均漲幅超過 30%，其中一組 10 件裝的廚房毛巾價格暴漲 377%，女裝類產品的平均漲幅則為 8%。

根據《彭博資訊》使用 50 項涵蓋不同類型商品建立的樣本購物車數據顯示，從上周四至周六 (24 日至 26 日)，SHEIN 在美商品平均漲價約 10%，這 50 件樣本商品在此前間有 7 件在美國市場被下架。

相比之下，SHEIN 在英國的價格基本保持不變，且無任何商品下架，在美國市場仍然販售的 43 件商品中，有 30 件在兩天內價格上漲超過 10%。

另據《環球時報》報導，在川普關稅政策威脅下，美國電商巨頭們也已經展開大規模漲價行動。由於進口成本升高，亞馬遜商家正提高多種商品的價格，從紙尿布、冰箱貼到項鏈等暢銷產品。

美國電子商務服務提供者 SmartScout 追蹤數據顯示，自 4 月 9 日以來，亞馬遜平台上已有 930 種商品漲價，平均漲幅達 29%，涵蓋服裝、珠寶、家居用品、電子產品和玩具等多個類別。

這波價格調整不僅影響在線零售商，還波及寶僑、聯合利華等消費品巨頭。對投資人而言，這預示著通膨壓力可能反彈，消費者支出恐將萎縮，零售類股業績承壓風險加大。

寶僑上周將全年銷售和獲利預期大幅下調，並稱美國消費情緒正明顯惡化，2 月和 3 月明顯減少支出。該消費品巨頭表示，美國新關稅迫使寶僑在今年首季售價年增 1% 的基礎上再次上調售價。