〈金價狂飆〉黃金存摺飆史上最高！瑞銀大幅調高金價每盎司300美元上看3500

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-14 19:34

‌



臺銀新台幣計價黃金存摺賣出價漲破每克 3400 元天花板！今 (14) 日第一盤牌價達 3390 元，盤中最高達 3415 元，最低 3381 元 ，最後牌價是 3398 元，今日雖以 3387 元作收，看來明日可望突破 3400 元。瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 亦於今 (14) 日調高預測，將原先預估未來 12 個月的黃金價格每盎司 3200 美元，一舉調高到 3500 美元，並表示會在全球和亞洲資產策略持有黃金頭寸。

瑞銀 CIO 表示，上周金價再次飆升至歷史新高，並於上週五突破 3,200 美元 / 盎司，該價格也是原來的基準情景下對金價的預期。這一歷史性的反彈背後的原因包括：地緣政治緊張局勢升級、對通脹的擔憂和不斷變化的利率前景等。

‌



瑞銀 CIO 認為，這些因素的結合導致交易所交易基金（ETF）和投機者的需求強於預期。不過這些因素潛在的發展也可能會限制黃金的上行空間，這包括：地緣政治緊張局勢的緩解、經貿關係的恢復或更加緊密，以及美國宏觀和財政背景的顯著改善。

瑞銀預計，在過去三年全球央行黃金購買量連續每年均達 1,000 公噸後，今年購買量仍有望達 1,000 公噸（此前預期為 950 公噸），同時 ETF 淨買入量預期也從 300 公噸上調至 450 公噸，預計金幣 / 金條等零售市場需求強勁。

在持續的關稅及地緣政治風險可能對美國和全球經濟前景產生負面影響的情況下，瑞銀將在未來 12 個月的黃金目標價上調至 3,500 美元 / 盎司。同時也將上行和下行情景中的黃金目標價上調 300 美元 / 盎司，分別達到 3,800 美元 / 盎司和 3,200 美元 / 盎司。在美元平衡投資組合中，配置 5% 的黃金是最佳選擇。

世界黃金協會公布數據顯示，全球黃金 ETF 出現大幅流入，投入黃金的資金可能持續增加，主要來自擔心美國經濟風險和地緣政治的西方投資者，有機會推動金價漲至 3,500 美元。