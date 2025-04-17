〈金價狂飆〉銀樓業者樂觀估「今年會看到一錢1萬5」 壓箱底舊金紛出籠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-17 20:11

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川普對等關稅朝令夕改助攻金價！在美元貶值，以及美中貿易戰升溫下，本週黃金價格漲勢凶猛，持續「上檔無壓」，國際金價、臺銀黃金存摺及銀樓牌告價，連闖數關，店面也湧現另一波拋金潮，繼國際金價突破每盎司 3300 美元，銀樓牌告價也在今 (17) 日站穩每錢 13000 元關卡，臺銀黃金存摺來到 3492 元，明日挑戰 3500 元，銀樓業者樂觀預估今年金價可到每錢 15000 元，國際金價上看 3500-3700 美元。

臺銀黃金存摺賣出價，上一次價位高點落在 4 月 1 日的 3368 元，隨著全球對等關稅的恐慌心理引起股市崩跌下殺，融資追繳壓力下，許多人賣金變現，讓金價有如坐「大怒神」急急下墜到 4 月 8 日的 3212 元，又在 4 月 11 日急速攀高到 3389 元，急欲衝破 3400 元，接連漲破 3300、3400 兩個關卡，繼昨日以 3467 元站穩 3400 元，今日以 3492 元作收，上看 3500 元。

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觀察近來銀樓交易市況，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，本週來客有較上週增加，來店裡出售黃金的顧客成長約 10%，其中以出售陳年「舊金」者居多，大多是持有約二、三十年份的「壓箱底」金飾或黃金條塊，有的出售部位甚至高到幾百萬元台幣，可見台灣人的「金」力雄厚。

預測今年黃金價位，石文信估計，由於川普暫緩對等關稅 90 天大限，全球剉咧等的恐慌心理持續蔓延，今年可望在第二季漲破 3500 美元，半年後待關稅政策塵埃落定，屆時又是另一波漲勢，將上看 3700 美元，利空出盡的高點會落在第三季。但因川普難「卜」，屆時不知是否有更多不確定因素 。