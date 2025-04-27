該選債or股？法人：把握股債修正機會「台股+美債」搭配助攻 避開「人造熊市」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-27 12:33

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全球經濟政策受到人為高度干預、股債市場經歷顯著修正後，投資人正面臨全新投資週期的起點。施羅德投信指出，當前市場雖仍籠罩不確定性，但正是中長期投資人重新佈局的關鍵時機。無論是台股評價已壓低，還是美元投資等級債殖利率維持高檔，股債雙市場的修正，剛好為投資人覓得長線布局的契機。

施羅德台美雙利多重資產基金擬定經理人葉獻文認為，目前的景氣下行並非週期性自然萎縮，而是政策干預下的節奏改變，這讓市場預期落空、風險資產承壓，也衝擊金融市場表現。美中關係與貿易爭端影響延續，加上企業去槓桿行為（Deleveraging）擴大，均對市場情緒造成短期壓力。但長期來看，這樣的修正反而有助於釋放風險，重建更健康的價值基礎。

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根據 CME 利率期貨市場預估 (截至 2025 年 4 月 10 日)，聯準會可能於年底前降息三碼。歷史經驗顯示，美國經濟進入衰退或放緩階段時，通常伴隨更大幅度的貨幣寬鬆政策，為資產價格帶來反彈契機。而當前，可能就是股債市投資全新週期的布局最佳時點。

台股依舊是全球市場中、備受看好，尤其是受惠創新科技完整生態系的發展。葉獻文指出，目前台股正處於本益比歷史低檔區域，本益比已回落至 13.5 倍，不僅低於五年平均，更落在歷史 13 到 18 倍區間的底部。近期市場雖面臨關稅、地緣風險等短期壓力，但隨著第二季逐步消化利空，第三季起可望穩步起漲。

至於在產業面上，AI 題材仍是長線主軸，葉獻文說，輝達的次世代 GPU 架構「Rubin」，將於 2026 年問世，搭配台廠持續提高的良率與技術含量，推升台灣電子供應鏈的價值。惟，因應近兩周震盪變局，施羅德台股團隊會較過去更為靈活，甚至在操作上會善用期貨等避險工具（如台指期、電子期），在保有成長性標的同時，也維持策略彈性，控管風險。

因應 2025 年可能持續震盪的全球金融環境，施羅德投信推出了新型態的「台股 + 美債」多重資產投資策略，同時結合台股成長機會、與美國投資等級債下檔防護力的產品，協助投資人在震盪中擁有穩中求勝的可能。這不僅是跨市場的靈活配置，更是新一代「股債雙利」策略典範。

除布局台股，本基金同時也納入高評等債券，才能兼顧成長性以及息收，為投資人的資金把關。在債市方面，施羅德投信看好美元投資等級債所具備的防禦、與收益雙重特性。特別是近年來由於升息循環推升債券殖利率，目前水準仍位處近十年相對高點，加上利差擴大，使得高評等債券再度吸引資金目光。

施羅德投信表示，目前這個時點，投資等級債的價值不只在於防守，更有可能成為穩健報酬的核心來源。如果今年降息持續、甚至幅度拉大，不僅債券價格有機會上揚，美投資級債既能創造報酬、又能為投資組合帶來穩定現金流。

隨著資本市場不確定性持續升高，施羅德投信認為，透過結合不同資產類別與區域市場的投組，藉由彼此的低相關性，反而能在市場波動中達到更好的風險分散與回報平衡。