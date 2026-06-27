鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-27 10:44

擁有 40.8 萬名股東、規模高達 1365 億元的復華台灣科技優息 (00929-TW) 即將展開換股，本次「22 進 22 出」大幅更動，最受市場矚目的在於護國神山台積電與 IC 設計大廠聯發科雙雙遭到剔除，改由電子代工龍頭鴻海、廣達領銜接棒，而較具防禦性的電信三雄也全數入列。本次調整將於 6 月 29 日起生效，為避免巨額資金一次性進出造成市場劇烈震盪，官方設有 8 個交易日的「調整過渡期」。

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進一步觀察，以台積電、聯發科為首的半導體權值股，過去一段時間股價屢創新高，然而，在現金股利成長速度追不上股價漲幅的情況下，兩者的預估股利殖利率大幅下滑，已不符合 00929 追求「高股息」的篩選門檻。

相比之下，鴻海、廣達、緯創、技嘉等 AI 概念股，雖然股價同樣有表現，但其配息政策與獲利能力釋放後，整體預估殖利率仍維持在優質水準，且具備高填息機率，因而順理成章被納入。

值得注意的是，中華電、台灣大、遠傳罕見齊聚一堂，成為高股息科技股的新黑馬。近期大盤高檔震盪，00929 的指數邏輯會自動納入「低波動、高獲利穩定度」的股票，電信業自由現金流充沛、配息率極高，能為 00929 的月配息機制提供非常穩固的底氣。

從刪除與新增名單整體來看，資金正從「半導體與設備」及部分「傳統 PC 筆電代工」，轉移至「AI 伺服器核心代工與零組件」，如鴻海、廣達、緯創、英業達、技嘉、微星，顯示指數正在將權重重新分配給目前獲利動能更強、且願意大手筆分紅給股東的 AI 紅利收割股。