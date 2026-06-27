鉅亨網記者陳于晴 台北
擁有 40.8 萬名股東、規模高達 1365 億元的復華台灣科技優息 (00929-TW) 即將展開換股，本次「22 進 22 出」大幅更動，最受市場矚目的在於護國神山台積電與 IC 設計大廠聯發科雙雙遭到剔除，改由電子代工龍頭鴻海、廣達領銜接棒，而較具防禦性的電信三雄也全數入列。本次調整將於 6 月 29 日起生效，為避免巨額資金一次性進出造成市場劇烈震盪，官方設有 8 個交易日的「調整過渡期」。
根據公告，復華台灣科技優息 (00929-TW) 追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數，成分股納入 22 檔，分別為鴻海 (2317-TW)、佳世達 (2352-TW)、英業達 (2356-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、瑞昱 (2379-TW)、廣達 (2382-TW)、中華電 (2412-TW)、信邦 (3023-TW)、台灣大 (3045-TW)、緯創 (3231-TW)、神達 (3706-TW)、遠傳 (4904-TW)、祥碩 (5269-TW)、崇越 (5434-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、亞翔 (6139-TW)、精成科 (6191-TW)、旭隼 (6409-TW)、洋基工程 (6691-TW)、元太 (8069-TW)、至上 (8112-TW)。
成分股刪除 22 檔，分別為仁寶 (2324-TW)、台積電 (2330-TW)、宏碁 (2353-TW)、群光 (2385-TW)、億光 (2393-TW)、美律 (2439-TW)、聯發科 (2454-TW)、神基 (3005-TW)、文曄 (3036-TW)、家登 (3680-TW)、和碩 (4938-TW)、中磊 (5388-TW)、頎邦 (6147-TW)、瑞儀 (6176-TW)、廣明 (6188-TW)、力成 (6239-TW)、群電 (6412-TW)、環球晶 (6488-TW)、是方 (6561-TW)、崑鼎 (6803-TW)、矽創 (8016-TW)、富邦媒 (8454-TW)。
進一步觀察，以台積電、聯發科為首的半導體權值股，過去一段時間股價屢創新高，然而，在現金股利成長速度追不上股價漲幅的情況下，兩者的預估股利殖利率大幅下滑，已不符合 00929 追求「高股息」的篩選門檻。
相比之下，鴻海、廣達、緯創、技嘉等 AI 概念股，雖然股價同樣有表現，但其配息政策與獲利能力釋放後，整體預估殖利率仍維持在優質水準，且具備高填息機率，因而順理成章被納入。
值得注意的是，中華電、台灣大、遠傳罕見齊聚一堂，成為高股息科技股的新黑馬。近期大盤高檔震盪，00929 的指數邏輯會自動納入「低波動、高獲利穩定度」的股票，電信業自由現金流充沛、配息率極高，能為 00929 的月配息機制提供非常穩固的底氣。
從刪除與新增名單整體來看，資金正從「半導體與設備」及部分「傳統 PC 筆電代工」，轉移至「AI 伺服器核心代工與零組件」，如鴻海、廣達、緯創、英業達、技嘉、微星，顯示指數正在將權重重新分配給目前獲利動能更強、且願意大手筆分紅給股東的 AI 紅利收割股。
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