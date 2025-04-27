長興估Q2營運持平首季 關稅政策影響有限

化工廠長興 ( 1717-TW ) 表示，近期美國關稅政策對訂單出貨影響程度不高，估第二季持平第一季。不過，相較公司 3 月底時釋出的上半年逐季成長的展望，相對審慎。

長興表示，公司產品為上游材料，直接銷售至美國的比重仍低，整體關稅政策影響有限，至於大陸市場則審慎應對中國總體經濟環境變化；而東南亞市場或將面臨中國大陸產能過剩的競爭，將密切觀察下游客戶終端產品銷售狀況，謹慎調整公司策略。