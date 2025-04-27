長興估Q2營運持平首季 關稅政策影響有限
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-27 10:11
化工廠長興 (1717-TW) 表示，近期美國關稅政策對訂單出貨影響程度不高，估第二季持平第一季。不過，相較公司 3 月底時釋出的上半年逐季成長的展望，相對審慎。
長興表示，公司產品為上游材料，直接銷售至美國的比重仍低，整體關稅政策影響有限，至於大陸市場則審慎應對中國總體經濟環境變化；而東南亞市場或將面臨中國大陸產能過剩的競爭，將密切觀察下游客戶終端產品銷售狀況，謹慎調整公司策略。
長興強調，近年持續布局海外市場，包括北美、印度、東南亞等，以台灣、中國大陸、馬來西亞三大生產基地靈活調度供貨，因應全球供應鏈轉移並追求營運規模成長。
長興 3 月營收 37.17 億元，月增 23.1%、與去年同期相當，稅前盈餘 2.63 億元，月增 154.7%，年減 16.61%，每股稅前盈餘 0.22 元；第一季營收 100.61 億元，也持平去年，稅前盈餘 5.44 億元，年減 23.%，每股稅前盈餘 0.46 元。
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