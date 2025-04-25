鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至9.62元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.89元下修至9.62元，其中最高估值12.62元，最低估值7.82元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.62(12.62)
|15.05
|17.54
|19.34
|最低值
|7.82(7.82)
|9.08
|10.69
|19.34
|平均值
|9.85(9.94)
|12.23
|14.51
|19.34
|中位數
|9.62(9.89)
|12.41
|14.54
|19.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|192.24億
|214.40億
|221.19億
|231.70億
|最低值
|180.25億
|181.71億
|192.23億
|231.70億
|平均值
|187.38億
|199.42億
|210.16億
|231.70億
|中位數
|187.32億
|197.84億
|213.06億
|231.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|9.84
|營業收入
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
|175.40億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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