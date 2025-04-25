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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至9.62元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.89元下修至9.62元，其中最高估值12.62元，最低估值7.82元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.62(12.62)15.0517.5419.34
最低值7.82(7.82)9.0810.6919.34
平均值9.85(9.94)12.2314.5119.34
中位數9.62(9.89)12.4114.5419.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值192.24億214.40億221.19億231.70億
最低值180.25億181.71億192.23億231.70億
平均值187.38億199.42億210.16億231.70億
中位數187.32億197.84億213.06億231.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5915.5620.9214.649.84
營業收入96.01億184.09億222.61億187.95億175.40億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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