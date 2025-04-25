鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估下修至10.34元，預估目標價為151.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 06:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.5元下修至10.34元，其中最高估值11.25元，最低估值9.63元，預估目標價為151.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.25(11.25)
|12.03
|12.58
|最低值
|9.63(10)
|9.95
|11.85
|平均值
|10.36(10.54)
|11
|12.16
|中位數
|10.34(10.5)
|10.99
|12.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|138.26億
|148.41億
|156.37億
|最低值
|137.01億
|137.92億
|150.22億
|平均值
|137.73億
|144.09億
|153.43億
|中位數
|137.87億
|144.02億
|152.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.89
|6.63
|6.98
|7.97
|9.70
|營業收入
|81.98億
|98.76億
|111.76億
|130.13億
|149.36億
詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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