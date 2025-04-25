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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)EPS預估下修至10.34元，預估目標價為151.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 06:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.5元下修至10.34元，其中最高估值11.25元，最低估值9.63元，預估目標價為151.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.25(11.25)12.0312.58
最低值9.63(10)9.9511.85
平均值10.36(10.54)1112.16
中位數10.34(10.5)10.9912.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值138.26億148.41億156.37億
最低值137.01億137.92億150.22億
平均值137.73億144.09億153.43億
中位數137.87億144.02億152.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.896.636.987.979.70
營業收入81.98億98.76億111.76億130.13億149.36億

詳細資訊請看美股內頁：
雷蒙詹姆斯金融(RJF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRJF

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