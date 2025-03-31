鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至9.85元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.42元上修至9.85元，其中最高估值11.51元，最低估值8.2元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.51(11.51)
|14.12
|17.54
|19.34
|最低值
|8.2(8.2)
|9.4
|11.22
|19.34
|平均值
|9.5(9.43)
|12.2
|14.68
|19.34
|中位數
|9.85(9.42)
|12.62
|14.73
|19.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|192.80億
|211.30億
|221.19億
|231.70億
|最低值
|178.36億
|181.81億
|192.89億
|231.70億
|平均值
|185.24億
|198.51億
|206.95億
|231.70億
|中位數
|185.41億
|197.61億
|206.41億
|231.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|9.84
|營業收入
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
|175.40億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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