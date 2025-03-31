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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至9.85元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.42元上修至9.85元，其中最高估值11.51元，最低估值8.2元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.51(11.51)14.1217.5419.34
最低值8.2(8.2)9.411.2219.34
平均值9.5(9.43)12.214.6819.34
中位數9.85(9.42)12.6214.7319.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值192.80億211.30億221.19億231.70億
最低值178.36億181.81億192.89億231.70億
平均值185.24億198.51億206.95億231.70億
中位數185.41億197.61億206.41億231.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5915.5620.9214.649.84
營業收入96.01億184.09億222.61億187.95億175.40億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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