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鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.66元上修至8.8元，其中最高估值11.51元，最低估值6.11元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.51(11.51)13.8215.7117.38
最低值6.11(6.11)9.0513.517.38
平均值8.92(8.76)12.2814.9417.38
中位數8.8(8.66)12.6515.5817.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值192.80億210.37億216.30億226.98億
最低值166.10億171.03億193.09億226.98億
平均值179.92億194.84億205.58億226.98億
中位數178.99億195.53億206.47億226.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5915.5620.9214.649.84
營業收入96.01億184.09億222.61億187.95億175.40億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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