鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.66元上修至8.8元，其中最高估值11.51元，最低估值6.11元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.51(11.51)
|13.82
|15.71
|17.38
|最低值
|6.11(6.11)
|9.05
|13.5
|17.38
|平均值
|8.92(8.76)
|12.28
|14.94
|17.38
|中位數
|8.8(8.66)
|12.65
|15.58
|17.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|192.80億
|210.37億
|216.30億
|226.98億
|最低值
|166.10億
|171.03億
|193.09億
|226.98億
|平均值
|179.92億
|194.84億
|205.58億
|226.98億
|中位數
|178.99億
|195.53億
|206.47億
|226.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|9.84
|營業收入
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
|175.40億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態STLD-US的目標價調降至135元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態STLD-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至8.51元，預估目標價為140.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態STLD-US的目標價調升至145元，幅度約3.57%
上一篇
下一篇