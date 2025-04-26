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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調降至95元，幅度約6.86%

鉅亨網新聞中心 2025-04-26 00:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由102元下修至95元，調降幅度6.86%。其中最高估值194元，最低估值65元。

綜合評級 - 共有36位分析師給予環匯評價：積極樂觀16位、保持中立18位、保守悲觀2位。

環匯今(26日)收盤價為72.02元。近5日股價上漲6.86%，標普指數上漲3.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GPN市場預估目標價

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