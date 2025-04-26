微軟銷售策略大變革！中小客戶改由外包夥伴服務

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-26 00:30

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根據彭博周五 (25 日) 報導，隨著生成式人工智慧 (AI) 重塑企業採購與推廣方式，微軟 (MSFT-US) 計劃進一步依賴第三方合作夥伴來負責中小企業客戶的軟體銷售，顯示該科技巨擘正在調整其銷售策略，以適應 AI 時代的新需求。

據知情人士透露，微軟商業長 Judson Althoff 本周四向員工宣布此項轉型計畫。根據說法，公司將增加對外包銷售夥伴的依賴，並要求內部銷售人員拓展產品銷售範圍，不再只專注於特定領域，轉而推廣更全面的解決方案，尤其是 AI 相關產品與服務。

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微軟發言人對此表示：「我們正在調整銷售組織內的商業解決方案架構，以更符合 AI 時代的需求，並支持客戶與合作夥伴的成長。這項轉變反映了客戶與夥伴的購買模式正在改變，我們希望提供更貼近實際需求的服務。」

微軟與其他大型科技公司一樣，過去皆透過自有銷售團隊與間接經銷商並行的方式販售軟體，但近年在後疫情時代銷售環境轉變與 AI 技術興起的雙重推動下，業界紛紛重新評估其銷售策略與成本結構。

微軟去年 11 月曾宣布，已提高對第三方合作夥伴的銷售獎勵機制，並持續鼓勵間接銷售模式。據了解，公司也於本周稍早對部分技術團隊進行重整，而每年 6 月底為微軟會計年度結算期，常為內部組織調整的時機點。