〈財報〉比亞迪首季雙喜臨門 淨利翻倍、銷量續霸全球

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-25 19:25

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中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) 於周五 (25 日) 公布最新財報，2025 年第一季淨利年增超過一倍，達人民幣 91.5 億元 (以下單位皆同)，不僅符合先前財測區間 (85 億至 100 億元），更進一步突顯其在電動車市場對特斯拉的領先地位。

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分析指出，比亞迪首季營運表現尤為出色，考量農曆春節假期通常是中國車市淡季，該公司仍能交出如此成績，顯示其全年 550 萬輛總銷量與 80 萬輛出口目標達成機率高。

相較之下，特斯拉同期淨利僅 4.09 億美元，銷量也出現下滑，顯示比亞迪不僅在交車量，更在獲利能力上對其構成實質壓力。

除了銷售動能外，比亞迪在研發上的投入也持續擴大。首季研發支出年增 34%，達 142.2 億元，主因為員工薪資與研發材料成本上升。該公司持續開發自動駕駛技術，其中「天神之眼」(God’s Eye) 系統預計將搭載於所有主流車款，引領中國車廠進入智慧駕駛新競局。

海外市場方面，比亞迪長期將重點放在歐洲、南美與東南亞，避開美國市場，因此預期美國新一輪關稅衝擊有限。花旗分析師指出，公司對 2025 年出口 80 萬輛的目標信心十足，並已在匈牙利新建電動車工廠，預計於 2025 年底投產，進一步鞏固其歐洲據點。

本周上海車展中，比亞迪展出多款高階車型，包括豪華 SUV「仰望 U8L」、D 系列概念車與運動型跑車 Denza Z 等，展現進軍高端市場的企圖。其新款 Tang L SUV 更搭載最新五分鐘充電續航 400 公里的電池系統，並具備 0-100 公里加速僅 3.9 秒的性能，媲美 Porsche 911。

此外，比亞迪本周宣布進行股票分拆，每持有 10 股送 8 股紅股，並配發 10 股轉增 12 股，藉此吸引更多散戶投資者。受此激勵，該公司在香港掛牌股價周五收漲 1.7%，今年以來累計上漲近 50%，延續 2023 年與 2024 年雙位數漲幅的強勁走勢。