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美印啟動19項貿易談判 涵蓋電商、農產品與資料儲存

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 19:40

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美印啟動19項貿易談判 涵蓋電商、農產品與資料儲存(圖：REUTERS/TPG)

根據彭博周五 (25 日) 報導，美國與印度近期啟動涵蓋 19 項領域的雙邊貿易談判，內容涵蓋農產品、電子商務、資料儲存與關鍵礦產等敏感項目，盼在今年秋季前敲定首階段協議，為印度爭取免受美國關稅加徵之影響鋪路。

知情人士透露，雙方已就「貿易協議的談判架構」(Terms of Reference) 達成共識，此次協議將涵蓋商品與服務貿易，同時納入原產地規則與反貪腐等章節。這是今年 2 月總理莫迪與美國總統川普雙方會晤後的具體進展，並於 4 月 21 日美國副總統范斯訪印後正式宣布。


印度希望藉由推動協議，避免遭受美方預定於 7 月上路的 26% 報復性關稅。雖然目前尚無協議細節與明確時間表公開，但雙方預計將針對 19 項議題逐一磋商，儘管過程預料不會輕鬆。

其中，美國特別關注擴大其農產品在印度市場的准入，包含降低印度對黃豆與玉米等基改作物的進口壁壘。不過，印度農民為主要選民基礎，對於進口美國農產品的反彈聲浪可能升高。

在電子商務領域，亞馬遜 (AMZN-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 旗下的 Flipkart 等美國科技巨擘，長期要求在印度市場獲得公平待遇，與當地龍頭如信實集團 (Reliance Industries) 一較高下。但印度政治圈一向傾向保護數以千萬計的家庭零售店，對大型電商平台態度保守。

此外，資料儲存政策也將成為談判焦點之一。印度現行規定外資科技公司須將用戶資料儲存在境內伺服器，引發 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US)、亞馬遜等企業關切。知情人士指出，印度的「資料在地化政策」將納入本次貿易協商。

雙方另將就關鍵礦產、良好監管實踐與技術性貿易障礙等議題展開談判。這些議題與中美科技與資源戰略競爭息息相關，雙邊協商結果可能對供應鏈重組產生深遠影響。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 本周表示，美印雙方已「非常接近達成協議」，並透露美方正加速與包括日本、南韓在內的印太夥伴國洽談貿易合作。根據雙方目標，美印將致力於 2030 年前將雙邊貿易額由目前的 1,276 億美元提高至 5,000 億美元。

截稿前，印度商工部對此尚未回應媒體查詢。

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