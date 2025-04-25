淘寶加速全球擴張 本土化策略讓用戶變剁手黨

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 15:20

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阿里巴巴－Ｗ(09988-HK) 旗下電商平台淘寶計劃在 6 月份推出馬來語界面，以更好地反映當地語言偏好，並滿足馬來西亞用戶日益增長的跨境購物需求，這也是淘寶本地化進程中的重要里程牌。

淘寶在馬來西亞推出當地語言介面，主因是經初步打開了當地市場。淘寶馬來西亞指出，截至 4 月 16 日，淘寶 APP 在當地是 iOS 購物類別中下載量第二大，顯示表明當地用戶對其接受度和信任度很高。」

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自去年 9 月淘寶率先在新加坡、馬來西亞推出英文版介面以來，其海外下載量就一路攀升，新加坡下載量較去年同期大增約 350%，而馬來西亞直接狂飆到 400%。

此外，近年來東南亞地區經濟呈現快速成長態勢，網路普及率不斷提高，越來越多的當地居民開始接觸並依賴線上購物，這也為淘寶出海打造了有利條件。

雖然出海名氣不及「同事」速賣通，但同樣作為阿里巴巴「全球買、全球賣」願景的縮影之一，淘寶的全球擴張計劃一直都在穩步推進。

2024 年底，淘寶「大服飾全球包郵計畫」選擇從亞洲拓展至澳洲，之後逐步開放 200 + 國家與地區，實現全球包郵。服飾業出海計畫取得初步成效後，淘寶又將全球包郵商家擴容到了全行業，包括美妝個護、運動戶外、小家電等。

根據淘寶方面給出的數據，2024 年雙 11 大促期間，淘寶出海賣家中有 7 萬多賣家實現成交額同比翻倍，其中大服飾包郵商家成交額同比更是勁增 207%。

各項出海計畫有條不紊的展開的同時，淘寶近期也從天而降一個大利多：川普關稅大棒擾亂全球貿易秩序，意外激起了一股「囤中國貨」熱潮。

數據顯示，4 月 12 日至 4 月 15 日期間，淘寶 APP 海外下載量較上季暴漲 222%，其中僅 iOS 平台，北美地區下載量就成長了 483%，歐洲地區則成長 439%。截至 4 月 17 日，淘寶在美國 APP 下載榜上勢如破竹，一路攀升至第二位，同時還在 16 個國家 APP 下載榜中排名第一，全球 123 個國家排名前 10。

雖然這波流量熱潮很難為淘寶帶來永續性的訂單，但不得不承認，這確實為淘寶做了一次免費廣告，讓平台在海外市場的曝光度大幅提升，給許多海外用戶留下了深刻印象。