川普關稅催生跨境電商狂潮！陸平台下載量「屠榜」歐美 淘寶在法國登頂 英美加居亞

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-17 14:50

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美國近期實施的關稅政策意外引發全球消費市場連鎖反應。在社群媒體與電商平台之間，一場由關稅成本傳導的 "蝴蝶效應" 正重塑國際貿易格局。

最新數據顯示，美國消費者在川普關稅政策調整後的購物行為轉變，中國跨境電商平台正以前所未有的速度滲透海外市場，一場由關稅成本傳導的「蝴蝶效應」正重塑國際貿易格局。

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自關稅政策調整以來，中國電商平台在海外市場呈現爆發式成長。Sensor Tower 數據顯示，截至周三 (16 日)，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 旗下淘寶在美國 App Store 下載量攀升至第二位，並在加拿大、英國穩居亞軍，在法國更以絕對優勢登頂。

此外，敦煌網、SHEIN 等平台同樣表現亮眼，美國 iOS 電商榜單前五名中，中國應用程式佔據三席，前十名更有半數來自中國。拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu 首次躋身前十，標誌著中國跨境電商矩陣的全面崛起。

這場購物潮的觸發源自於社群媒體傳播效應。在 TikTok 平台，「How to shop on Taobao」話題播放量突破 2 億次，#ChinaFactory 相關內容引發消費者對中國製造的重新認知。

不少海外用戶發現，標榜歐洲工藝的奢侈品實為中國製造，這種認知顛覆直接轉化為淘寶商家日均千級增長的訪問量。

某服飾商家後台數據顯示，英語諮詢量在 48 小時內激增 500%，部分 3C 數位店甚至出現客服系統短暫當機的狀況。

面對突如其來的流量紅利，中國電商平台展現強大的供應鏈韌性。淘寶憑著中國國內成熟的產業帶資源，啟動「外貿精選」計畫，為 1 萬家外貿企業提供包括半託管服務、本地化運營指導等六大扶持措施。

阿里巴巴國際站更推出「豁免模式」，透過優化美國海關編碼維護系統，幫助商家降低 15% 至 20% 的清關成本。這種「技術 + 服務」的雙重賦能，使得平台新進駐商家較上月成長 320%。

值得注意的是，政策衝擊倒逼產業升級。京東推出的「出口轉內銷」專案計畫已吸引近 3000 家外貿企業入駐，拼多多投入千億級資源打造的「全鏈路賦能體系」，重點解決跨境商家供應鏈適配問題，美團小象超市則透過前置倉網絡，將外貿商品的配送時效壓縮至 30 分鐘，這種「本地化改造」正重塑跨境電商的競爭維度。

中國跨境電商正經歷從「流量紅利」到「價值深耕」的轉型。海關數據顯示，儘管面臨關稅壓力，但中國對美出口機電產品佔比提升至 56.3%，智慧家庭、戶外裝備等高附加價值品類增速超 20%。這印證了中國商務部的判斷，即全球供應鏈重構背景下，中國製造正透過數位化管道實現價值躍升。