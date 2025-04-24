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美擬要求俄羅斯承認烏克蘭軍事權利 和平談判進入新階段

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 23:50

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美擬要求俄羅斯承認烏克蘭軍事權利 和平談判進入新階段(圖：REUTERS/TPG)

彭博周四 (24 日) 援引知情人士消息報導，美國正準備在與俄羅斯總統普丁的未來談判中，要求俄方承認烏克蘭擁有自主國防權，並保留軍隊與軍工產業的主權，此舉將直接挑戰普丁早先主張「烏克蘭去軍事化」的戰略目標。

報導指出，美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 預計將在與普丁的下一輪會談中正式提出此項要求。該立場反映出川普政府在推動俄烏停戰協議過程中，開始對俄方施加更多壓力，意圖達成較為平衡的協議條件。


此外，美國方面也提出數項條件，包括：要求俄羅斯歸還自 2022 年全面入侵初期即奪取的扎波羅熱 (Zaporizhzhia) 核電廠，並交由美方接管以提供雙方能源保障；另提及烏克蘭必須保有對第聶伯河的通行權，以及俄軍撤出哈爾科夫州 (Kharkiv) 部分占領區。

然而，在多項要求之下，美方也對俄方釋出潛在讓步訊號。根據彭博先前報導，美國曾向歐洲與烏克蘭方面提出一項和平草案，其中包含美方承認克里米亞屬俄、其他占領區沿戰線「凍結現狀」，引發外界對該方案偏向俄羅斯的批評。

儘管如此，美國強調任何協議仍需包含對烏克蘭的安全保證，但目前尚未明確指出保證的形式。有消息人士指出，美方仍未決定是否參與由英法領導、戰後設立的「烏克蘭安全保障部隊」，也不太可能未來提供軍援。

為避免北約部隊直接介入造成俄方反彈，美國提出可能由非歐洲國家組成的維和部隊作為替代方案。不過俄羅斯明言拒絕任何北約國家部隊進駐烏克蘭。

面對外界質疑，川普強調仍有信心達成協議。他周四在 Truth Social 發文，罕見地對普丁喊話：「普丁，住手！！每周有 5,000 名士兵喪命，讓我們完成這項和平協議吧。」

川普在白宮受訪時補充：「我認為我們和俄羅斯之間已有協議，但我們需要說服澤倫斯基。我本以為澤倫斯基會比較好談，但目前來看反而更困難。」

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基強調，在未有「無條件停火」之前，不能談所謂的紅線。他日前因基輔遭遇俄羅斯發動今年以來最大規模空襲、造成至少 12 人死亡，已提前結束非洲訪問返國，並批評俄方在談判同時持續轟炸平民區，「顯示莫斯科並未展現真正的談判誠意」。

美國國安會、國務院與魏科夫皆未對此消息發表評論。

川普則警告，若雙方任何一方持續阻撓進程，「我們會乾脆退出談判，並說：你們是蠢蛋，是壞人，我們不奉陪了。」

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