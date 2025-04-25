〈美股盤後〉Fed官員釋6月降息訊號 道瓊重返40000點大關 費半飆超5%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-25 05:06

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受聯準會官員關於 6 月可能降息言論推動，科技股領漲，美股週四 (24 日) 續揚向上。

道瓊指數上漲 420 點，自 4 月 15 日以來首次收在 40,000 點關口上方。費半指數飆超 5%，標準普爾 500 指數收紅 1.8%，那斯達克指數升高 2.3%，連續第三個交易日走升。

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美國總統川普週四再度呼籲聯準會應該要降息，再狠批央行動緩遲緩。聯準會近日對貨幣政策的取向釋出分歧看法，相較於主席鮑爾偏鷹派立場，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 表示，若就業市場出現實質惡化，他將支持提早啟動降息。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 也認同，若經濟數據明確，聯準會可能在 6 月降息。

截至 4 月 19 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.2 萬人，符合市場預期，反映出在關稅與經濟不確定性升高的情況下，勞動市場依然具韌性。

投資人持續關注貿易進展，川普近日稱，他可能會在「未來兩到三週內」宣布針對多國的新關稅措施，當中包括中國。

川普週四更新指出，美方週四上午與中方舉行會議，但他沒有詳細說明討論的議題和人員。

不過，中國商務部發言人何亞東稍早稱，目前美中雙方尚未啟動任何經貿談判，若美方真有誠意，應先撤除對中加徵的所有單邊關稅措施。

另外，美國財政部長班森特表示，川普政府可能「最早於下週」就貿易問題與韓國達成「諒解協議」。

美股週四 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 486.83 點，或 1.23%，收 40,093.4 點。

那斯達克指數上漲 457.99 點，或 2.74%，收 17,166.04 點。

S&P 500 指數上漲 108.91 點，或 2.03%，收 5,484.77 點。

費城半導體指數飆漲 224.27 點，或 5.63%，收 4,208.19 點。

NYSE FANG+ 指數飆漲 592.33 點，或 5.14%，收 12,122.53 點。

標普 11 大板塊普遍上揚，僅必需消費品收黑；其中資訊科技勁揚 3.54%，通訊服務亦漲 2.31%，領漲大盤。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲勢凌厲。Meta (META-US) 上漲 2.48%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.84%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.53%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 3.29%。

台股 ADR 表現亮眼。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.64%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.13%。

企業新聞

IBM (IBM-US) 重摔超過 6% 報每股 229.33 美元。IBM 週三盤後公布第一季財報優異，但維持全年預期，因為顧問部門的疲弱表現恐反映企業客戶對數位轉型的需求減少。

晶圓代工龍頭台積電 ADR (TSM-US) 漲超 4% 報每股 164.18 美元。蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.84% 至每股 208.37 美元。台積電日前在美國技術論壇首度亮相 1.4 奈米「A14 製程」，預計 2028 年量產。外媒預期，蘋果將於當年推出的 iPhone 19 率先採用該晶片。

輝達 (NVDA-US) 強升 3.62% 至每股 106.43 美元。亞馬遜和供應商輝達一同反駁科技巨頭放緩甚至撤銷部分人工智慧 (AI) 資料中心專案的傳聞。

波音 (BA-US) 揚升 2.26% 至每股 176.26 美元。川普指出，波音應該對中國不履行承諾購買波音精美飛機進行追責。這只是中國多年來對美國所作所為的一個小例子。

德州儀器 (TXN-US) 喜漲 6.56% 至每股 162.13 美元。德儀週三盤後公布 2025 會計年度第一季財報，表現超於預期，對目前一季營收展望亦優於市場預期，摩根大通分析師表示，此次業績及未來指引明確顯示出工業半導體市場的回升跡象。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.2 萬，預期 22.2 萬，前值 21.6 萬

美國上週續領失業金人數報 184.1 萬，預期 188 萬，前值 187.8 萬

美國 3 月耐久財訂單月增率初值報 9.2%，預期 2.1%，前值 0.9%

美國 3 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.0%，預期 0.3%，前值 0.7%

華爾街分析

Pallas 資本顧問公司首席投資官 Gaurav Mallik 表示：「雖然聽到美國政府在關稅問題上採取更鴿派的語氣令人鼓舞，但美股目前仍處於區間震盪。市場真正需要的是關稅撤銷或實質性貿易協議，這種調整可能持續數月。」

摩根大通分析師 Myles Bradshaw 表示，川普關稅更有可能損害經濟成長，而不是刺激通膨，預計在更長時間保持政策不變之後，聯準會最終將需要更大幅度地降息。