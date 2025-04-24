UPS砸16億美元收購加拿大物流商Andlauer 拓展醫療冷鏈物流版圖

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 20:40

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全球物流業者優比速 (United Parcel Service, UPS) 周四 (24 日) 宣布，將以約 16 億美元（約 22 億加幣）收購加拿大 Andlauer Healthcare Group(AHG)，進一步拓展其醫療健康相關運輸業務。

根據聲明，AHG 股東將以每股 55 加幣的價格獲得現金收購，交易預計於今年下半年完成。消息發布後，優比速 (UPS-US) 美股盤前股價小幅下跌近 1%。

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此次併購是 UPS 轉型策略的一部分，該公司正在聚焦於醫療、冷鏈等高毛利領域，以因應疫情後電商配送需求放緩的挑戰。UPS 目標至 2026 年，將醫療部門營收翻倍至 200 億美元，相較 2023 年幾乎成長一倍。