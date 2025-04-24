OPEC+傳擬加快增產步伐 油價應聲跌逾2% 美中關稅轉機支撐油市
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 01:30
國際油價周三 (23 日) 下跌逾 2%，主因市場傳出石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將在 6 月會議中討論加快增產步伐。不過，美國可能下調中國進口關稅的消息傳出後，油價跌勢一度收斂，市場情緒轉趨觀望。
截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 2.30%，至每桶 65.90 美元；6 月交割的西德州原油期貨下跌 2.59%，至每桶 62.03 美元。稍早布蘭特原油曾一度升至每桶 68.65 美元，創下 4 月初以來新高，但在 OPEC + 相關消息曝光後，兩大期油指標短線下挫超過 2 美元。
根據路透援引三位熟悉 OPEC + 協商的知情人士消息報導報導，多個成員國計劃提議該組織在 6 月第二度加快增產幅度，顯示產油國內部就配額與供需平衡議題產生緊張。
Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 指出：「石油輸出國組織 (OPEC) 若想提高產量，可能會讓市場擔心該組織內部凝聚力出現裂痕，成員國或許已對持續限產感到厭倦。」
其中，哈薩克新任能源部長受訪時表示，未來將「以國家利益為優先」，在決定產量時不會盲目服從 OPEC + 協議。該國先前曾因生產超出配額，引發其他成員國不滿。
此外，美國能源資訊署 (EIA) 當天公布最新原油庫存報告顯示，截至 4 月 18 日當周，美國原油庫存意外增加 24.4 萬桶，總量達 4.431 億桶，與市場預期的 77 萬桶減量背道而馳。不過，汽油與精煉油庫存減幅大於預期，部分緩解市場對需求疲軟的擔憂。
在國際消息方面，《華爾街日報》(WSJ) 報導，美國總統川普政府正在考慮於與中國展開談判期間，將對中進口商品的高額關稅自目前的 145% 調降至 50%-65%，但僅限於雙邊談判框架內進行，並不會單方面讓步。
分析人士認為，若美中貿易緊張有所緩解，將有助於提升全球經濟前景與原油需求預期，也成為本周油價的「技術性支撐」之一。
另一方面，美國也在周三宣布對伊朗一位掌握大量能源出口運輸網絡的船運業者祭出新一輪制裁，進一步升高地緣政治風險。
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