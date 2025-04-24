OPEC+傳擬加快增產步伐 油價應聲跌逾2% 美中關稅轉機支撐油市

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-24 01:30

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國際油價周三 (23 日) 下跌逾 2%，主因市場傳出石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將在 6 月會議中討論加快增產步伐。不過，美國可能下調中國進口關稅的消息傳出後，油價跌勢一度收斂，市場情緒轉趨觀望。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 2.30%，至每桶 65.90 美元；6 月交割的西德州原油期貨下跌 2.59%，至每桶 62.03 美元。稍早布蘭特原油曾一度升至每桶 68.65 美元，創下 4 月初以來新高，但在 OPEC + 相關消息曝光後，兩大期油指標短線下挫超過 2 美元。

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根據路透援引三位熟悉 OPEC + 協商的知情人士消息報導報導，多個成員國計劃提議該組織在 6 月第二度加快增產幅度，顯示產油國內部就配額與供需平衡議題產生緊張。

Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 指出：「石油輸出國組織 (OPEC) 若想提高產量，可能會讓市場擔心該組織內部凝聚力出現裂痕，成員國或許已對持續限產感到厭倦。」

其中，哈薩克新任能源部長受訪時表示，未來將「以國家利益為優先」，在決定產量時不會盲目服從 OPEC + 協議。該國先前曾因生產超出配額，引發其他成員國不滿。

此外，美國能源資訊署 (EIA) 當天公布最新原油庫存報告顯示，截至 4 月 18 日當周，美國原油庫存意外增加 24.4 萬桶，總量達 4.431 億桶，與市場預期的 77 萬桶減量背道而馳。不過，汽油與精煉油庫存減幅大於預期，部分緩解市場對需求疲軟的擔憂。

在國際消息方面，《華爾街日報》(WSJ) 報導，美國總統川普政府正在考慮於與中國展開談判期間，將對中進口商品的高額關稅自目前的 145% 調降至 50%-65%，但僅限於雙邊談判框架內進行，並不會單方面讓步。

分析人士認為，若美中貿易緊張有所緩解，將有助於提升全球經濟前景與原油需求預期，也成為本周油價的「技術性支撐」之一。