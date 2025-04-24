〈能源盤後〉OPEC+擬6月加速增產 原油跌2%

鉅亨網編譯許家華 2025-04-24 05:46

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原油期貨價格周三 (23 日) 下跌 2%，因有消息稱 OPEC+ 考慮在 6 月加速增加石油產量，但有報導稱美國總統川普可能降低對中國商品的進口關稅，因此縮限油價跌幅。

Brent 原油期貨價格下跌 1.32 美元或 1.96%，收每桶 66.12 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收盤下跌 1.40 美元或 2.2%，收每桶 62.27 美元。

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在 OPEC+ 消息傳出之前，全球基準 Brent 原油價格盤中高點觸及每桶 68.65 美元的，為 4 月 4 日以來的最高水準。

幾位知情人士透露，幾位 OPEC + 成員將建議該組織在 6 月連續第二個月加快增產石油。OPEC + 成員國之間因遵守生產配額問題而一直處於緊張關係。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 表示：「OPEC 想要增產，我不覺得意外，這可能會引發人們對該組織凝聚力的擔憂。或許，他們已經厭倦抑制增產。」

哈薩克能源部發表聲明稱，哈薩克不是 OPEC 成員國，而是 OPEC+ 集團的盟友，是國際能源界負責任的參與者，注重可預測性和供需平衡。隨後，兩大基準油價午盤均拉回一些跌幅。

哈薩克產油量一直超過組織規定的配額，令其他 OPEC+ 成員國大感不滿。

俄羅斯能源部長 Erlan Akkenzhenov 表示：「我們參與 OPEC + 是確保全球穩定、為實施國家計劃創造條件和吸引投資的重要工具。我們致力於在協議框架內開展建設性工作，履行我們的義務。」

但此前，Akkenzhenov 表示，俄羅斯在決定石油產量水準時，將國家利益置於 OPEC + 產油國集團利益之上。

政府數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，汽油和餾分油庫存均下降超過預期，市場也獲得了一些支撐。

Bison Interests 投資長 Josh Young 表示：「我們看到另一樂觀發展，即石油產品庫存在該增加的季節中下降，這似乎還沒有反映出川普關稅 / 貿易戰造成的潛在需求下降。」

關稅減免的可能性

關稅的消息也有助於抑制油價部分跌幅。知情人士周三表示，美國總統川普政府等待與北京當局談判後，將研議降低對中國商品的進口關稅。知情人士補充說不會單方面採取任何行動。

根據《華爾街日報》引述白宮官員消息報導，中國商品的關稅可能會降至 50% 至 65% 之間。

美國財政部長貝森特表示，在美中貿易談判能夠繼續進行之前，美國和中國之間過高的關稅必須先降低。

川普在連續幾天批評聯準會不降息之後，不再威脅解僱聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，緩解了投資人對經濟不確定性的擔憂。