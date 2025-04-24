〈能源盤後〉OPEC+擬6月加速增產 原油跌2%
鉅亨網編譯許家華 2025-04-24 05:46
原油期貨價格周三 (23 日) 下跌 2%，因有消息稱 OPEC+ 考慮在 6 月加速增加石油產量，但有報導稱美國總統川普可能降低對中國商品的進口關稅，因此縮限油價跌幅。
- Brent 原油期貨價格下跌 1.32 美元或 1.96%，收每桶 66.12 美元。
- 美國西德州中質原油 (WTI) 期貨收盤下跌 1.40 美元或 2.2%，收每桶 62.27 美元。
在 OPEC+ 消息傳出之前，全球基準 Brent 原油價格盤中高點觸及每桶 68.65 美元的，為 4 月 4 日以來的最高水準。
幾位知情人士透露，幾位 OPEC + 成員將建議該組織在 6 月連續第二個月加快增產石油。OPEC + 成員國之間因遵守生產配額問題而一直處於緊張關係。
價格期貨集團分析師 Phil Flynn 表示：「OPEC 想要增產，我不覺得意外，這可能會引發人們對該組織凝聚力的擔憂。或許，他們已經厭倦抑制增產。」
哈薩克能源部發表聲明稱，哈薩克不是 OPEC 成員國，而是 OPEC+ 集團的盟友，是國際能源界負責任的參與者，注重可預測性和供需平衡。隨後，兩大基準油價午盤均拉回一些跌幅。
哈薩克產油量一直超過組織規定的配額，令其他 OPEC+ 成員國大感不滿。
俄羅斯能源部長 Erlan Akkenzhenov 表示：「我們參與 OPEC + 是確保全球穩定、為實施國家計劃創造條件和吸引投資的重要工具。我們致力於在協議框架內開展建設性工作，履行我們的義務。」
但此前，Akkenzhenov 表示，俄羅斯在決定石油產量水準時，將國家利益置於 OPEC + 產油國集團利益之上。
政府數據顯示，上周美國原油庫存意外增加，汽油和餾分油庫存均下降超過預期，市場也獲得了一些支撐。
Bison Interests 投資長 Josh Young 表示：「我們看到另一樂觀發展，即石油產品庫存在該增加的季節中下降，這似乎還沒有反映出川普關稅 / 貿易戰造成的潛在需求下降。」
關稅減免的可能性
關稅的消息也有助於抑制油價部分跌幅。知情人士周三表示，美國總統川普政府等待與北京當局談判後，將研議降低對中國商品的進口關稅。知情人士補充說不會單方面採取任何行動。
根據《華爾街日報》引述白宮官員消息報導，中國商品的關稅可能會降至 50% 至 65% 之間。
美國財政部長貝森特表示，在美中貿易談判能夠繼續進行之前，美國和中國之間過高的關稅必須先降低。
川普在連續幾天批評聯準會不降息之後，不再威脅解僱聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，緩解了投資人對經濟不確定性的擔憂。
另外，美國針對伊朗航運巨頭實施了新制裁。該航運巨頭的運輸網路處理著價值數億美元的伊朗液化石油氣和原油。
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