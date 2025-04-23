川普投顧推金價上4000？摩根：投資多元分散是王道 黃金交易已過熱先按兵不動
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-23 15:01
美國總統川普引發的關稅戰，市場一連串恐慌，摩根資產管理今 (23) 日發表第二季市場展望，亞太區首席市場策略師許長泰表示，川普的對等關稅依舊存在諸多變數，未來幾個月內市場波動性仍高，多元分散是當前投資的王道；對於黃金目標價位，他表示無法預測，雖有許多利多支撐黃金再創新高，但金價波動太大、風險已高，不宜作為避險資產，在市場已過熱下，建議「按兵不動」，僅可少數持有。
許長泰表示，按照川普在競選時的承諾，可以發現一旦美國開始依照川普的主張實施關稅，那麼美國進口消費品的平均關稅稅率，將拉高到將近 18%，逼近 1930 年代的水準；這不但會引發國際經貿供應鏈的重組，同時也會大幅影響到美國民間的消費預期。
許長泰指出，由於川普在一月執政後就已率先針對部分國家與特定產業施加關稅，因此密西根大學消費者信心指數自年初以來就已出現明顯下滑；另一方面，消費者對未來一年的通膨預期更是激烈上揚，再加上四月初川普宣布的對等關稅，市場或已經推測消費者對通膨預期未來會有更明顯的變化，這也會讓聯準會陷入決策上的兩難。
許長泰說，儘管市場上普遍關注川普對聯準會的態度，但聯準會在做任何決策時，主要會參考經濟數據，美國的通膨與就業仍是未來決策的重點。美國 3 月核心通膨年增為 2.8%，食品通膨年增為 3.0%，兩者皆位於 30 年平均值附近，所以市場一度認為聯準會有可能在今年內降息約４碼。但由於川普的對等關稅已經導致通膨預期升溫，因而市場預期聯準會有可能把降息的幅度，從原先的 4 碼收斂為 2 碼，然後 2026 年維持不變；可見對等關稅的不確定性，確實也給聯準會增添了決策難度。
摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，在此情況下，當前的投資策略首重多元分散。 根據歷史經驗顯示，在市場衝擊期間對股票與債券採 60/40 的配置比例，無論一年或三年，都有較大的機率可以獲得優於現金回報率的正報酬，而且投資時間愈長，投資潛力多相對較佳。
針對國際金價已於 2024 年漲了 3 成，自今年開年以來又漲破 3 成，並於昨 (22) 日站穩每盎司 3500 美元的走勢，林雅慧表示，雖然過去 12 個月來國際資金不斷流入黃金相關 ETF，但他認為黃金交易已太擁擠，市場已有過熱現象。
就黃金目標價位來說，雖然目前站穩 3300 美元，但可在各國央行持續買入或作為貨幣準備，及亞洲消費者對黃金的偏好下，都使得黃金今年或未來 12 個月內可望再創新高，許長泰認為，雖有這些原因支撐金價再創新高，但金價的波動太大、風險太高，不適合作為追求收益穩定的避險資產，且黃金本身無法孳息，他建議大家最好「按兵不動」，少數持有可以，但不要放太高的投資比重。
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