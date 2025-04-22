黃金現貨首次觸及3500美元！星展看好2利多助漲 但波動太大、預測價位「還在算...」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-22 16:26

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星展銀行（台灣）今 (22) 日舉辦 2025 年第二季投資展望線上記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉分享投資建議，他認為，美國聯準會在穩定物價和促進最大就業前提下，可望在第三、四季各降息 1 碼，預測年底前聯邦基金利率上限到 4%；美國經濟呈現軟著陸，建議投資人維持「槓鈴式」存續期間策略，除配置股票和債券，應適度增加黃金、私募資產等另類資產，有 2 大原因看好黃金，至於黃金價位的預測，他表示：因市場波動太大，黃金策略師還在估算中。

美國總統川普對等關稅政策持續衝擊市場信心，美元指數一度跌破 97，避險資金持續湧入黃金市場，國際金價也不斷創高，繼昨 (21) 日漲破每盎司 3400 美元，今日黃金現貨價更觸及 3500 美元創新高價。

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陳昱嘉表示，美國的總體經濟動能開始出現放緩，關稅政策的宣布進一步加劇市場的不確定性，再加上新移民政策和美國政府效率部（DOGE）的措施抑制消費者信心，導致經濟增長放緩的擔憂不斷升溫。然而，與關稅相關的政策阻力預計將被減稅與放鬆監管措施所抵銷，且股票市場的多頭走勢有望延續，星展集團認為美國經濟仍將實現軟著陸。全球其它主要央行部分，歐洲和中國央行預計進一步採取寬鬆政策，而日本央行則將繼續升息。

股票市場部份，星展建議避開美股的擁擠交易，並尋求歐洲和中國股市的投資機會；歐洲股市可望受益於國防和基礎建設支出的增加而強勢復甦；隨著 DeepSeek 的崛起，由 AI 驅動的成長將支撐以科技為主的企業保持強勁獲利，儘管面臨持續的貿易戰風險，星展仍維持看好亞洲不含日本（AxJ）的股市表現。類股部分，星展持續看好美國科技類股的長期成長，並增加醫療保健類股的防禦性配置，同時對歐洲科技、醫療保健和工業類股的獲利動能持正面看法。

債券市場部份，隨著聯準會可能為應對潛在的經濟急遽放緩而進一步降息，星展建議投資人維持「槓鈴式」存續期間策略，同時配置存續期間介於 2 至 3 年和 7 至 10 年、評級為 A／BBB 的投資等級公司債，掌握較高利差。