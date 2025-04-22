黃金現貨首次觸及3500美元！星展看好2利多助漲 但波動太大、預測價位「還在算...」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-22 16:26
星展銀行（台灣）今 (22) 日舉辦 2025 年第二季投資展望線上記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉分享投資建議，他認為，美國聯準會在穩定物價和促進最大就業前提下，可望在第三、四季各降息 1 碼，預測年底前聯邦基金利率上限到 4%；美國經濟呈現軟著陸，建議投資人維持「槓鈴式」存續期間策略，除配置股票和債券，應適度增加黃金、私募資產等另類資產，有 2 大原因看好黃金，至於黃金價位的預測，他表示：因市場波動太大，黃金策略師還在估算中。
美國總統川普對等關稅政策持續衝擊市場信心，美元指數一度跌破 97，避險資金持續湧入黃金市場，國際金價也不斷創高，繼昨 (21) 日漲破每盎司 3400 美元，今日黃金現貨價更觸及 3500 美元創新高價。
陳昱嘉表示，美國的總體經濟動能開始出現放緩，關稅政策的宣布進一步加劇市場的不確定性，再加上新移民政策和美國政府效率部（DOGE）的措施抑制消費者信心，導致經濟增長放緩的擔憂不斷升溫。然而，與關稅相關的政策阻力預計將被減稅與放鬆監管措施所抵銷，且股票市場的多頭走勢有望延續，星展集團認為美國經濟仍將實現軟著陸。全球其它主要央行部分，歐洲和中國央行預計進一步採取寬鬆政策，而日本央行則將繼續升息。
外匯市場方面，因應美國經濟數據出現疲軟跡象，星展雖調整美元持續走強的觀點，但預期利差優勢和市場避險情緒的上升，仍將支撐美元表現；歐元則可望受惠於德國大規模國防和基礎建設政策的利多，表現相對強勁；而市場對日本央行升息的預期推高日本的公債收益率，並帶動日元走升，預期日元在第二季的表現將優於其它非美元貨幣。
股票市場部份，星展建議避開美股的擁擠交易，並尋求歐洲和中國股市的投資機會；歐洲股市可望受益於國防和基礎建設支出的增加而強勢復甦；隨著 DeepSeek 的崛起，由 AI 驅動的成長將支撐以科技為主的企業保持強勁獲利，儘管面臨持續的貿易戰風險，星展仍維持看好亞洲不含日本（AxJ）的股市表現。類股部分，星展持續看好美國科技類股的長期成長，並增加醫療保健類股的防禦性配置，同時對歐洲科技、醫療保健和工業類股的獲利動能持正面看法。
債券市場部份，隨著聯準會可能為應對潛在的經濟急遽放緩而進一步降息，星展建議投資人維持「槓鈴式」存續期間策略，同時配置存續期間介於 2 至 3 年和 7 至 10 年、評級為 A／BBB 的投資等級公司債，掌握較高利差。
鑒於地緣政治動盪、通膨壓力和全球貿易緊張局勢可能持續升溫，星展建議投資人採取槓鈴式投資策略，除了配置股票和債券之外，應適度增加黃金、私募資產等另類資產，以調節整體投資組合的波動風險。
星展看好黃金持續受到市場青睞。一方面，美國的減稅和放鬆監管措施可能加劇市場對美國長期貨幣貶值的擔憂；另一方面，貿易關稅和政策衝擊將壓低債券收益率，並帶動資金流向黃金等避險性資產。若經濟動能進一步放緩，各國央行可能會降息因應，亦有助於支撐黃金表現。
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