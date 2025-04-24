〈金價狂飆〉囤金大戶爆買！黃金交易平台本月有4天破億 日均值6557萬歷年最高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-24 18:18

‌



川普投顧不斷推升金價創高，本週漲到每盎司 3500 美元，即使這兩天金價回軟買盤仍持續湧入，櫃買中心今 (24) 日指出，4 月單月截至今天的均值已達 6,557 萬元，創歷年單月最高； 其中更有 4 交易日單日成交金額突破 1 億元。截至 4 月 23 日交易人數為 1,076 人，為 113 年整年度交易人數 668 人之 1.61 倍，由於該平台計購買單位是以台兩計算，以今日銀樓金價 1 錢 13430 元計算，這些購金大戶一出手都是 13 萬 4300 元起跳。

櫃買中心黃金現貨交易平台近期交易日趨活絡，本 (114) 年 4 月單月截至 24 日止之日均值已達 6,557 萬元，為歷年單月最高； 其中，本年 4 月份 (截至 24 日) 更有 4 個交易日單日成交金額突破 1 億元。

‌



同時，本年度累計至 4 月 24 日之日均值 2,645 萬元，也 較 113 年同期之 485 萬元，大幅成長 445%。 參與櫃買黃金現貨交易投資人也大幅成長，本年截至 4 月 23 日交易人數為 1,076 人，為 113 年整年度交易人數 668 人之 1.61 倍。

櫃買中心交易部副理章志銘表示，國際金價自去年不斷創高，近期黃金交易價位，與 2015 年相比，已成長近 3 倍，近來該平台黃金價格最高價達每台兩 13 萬元，創下歷史新高。和去年成交均價的每台兩 9.62 萬元相比，即坐收「增值」35%。