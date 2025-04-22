輝達撐腰、OpenAI簽大單！CoreWeave掛牌低迷 仍獲券商喊買潛力足
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 21:10
路透周二 (22 日) 報導，美國人工智慧 (AI) 基礎設施新創公司 CoreWeave(CRWV-US)近日獲得多家華爾街券商齊聲看好，但在上市表現不如預期的情況下，市場投資人仍保持觀望態度。
CoreWeave 為輝達 (NVDA-US) 投資支持的雲端運算公司，總部位於紐澤西州，專注於提供高效能圖形處理器 (GPU) 資源及資料中心服務，客戶群涵蓋 AI 開發重鎮如微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI。
在業界規定的「靜默期」結束後，包含高盛 (GS-US)、摩根士丹利(MS-US)、摩根大通(JPM-US)、巴克萊銀行(BCS-US)、傑富瑞(Jefferies) 五家大型券商紛紛開始對 CoreWeave 股票發表研究報告，整體看法偏多。具體如下：
- 高盛給予「中性」(Neutral) 評等，目標價最高達 54 美元；
- 摩根大通則給予「增持」(Overweight) 評級，目標價為 43 美元，是五家中最低者；
- 摩根士丹利給予「持平」(Equal-weight) 評等，目標價 46 美元；
- 巴克萊給予「增持」(Overweight) 評等，目標價 48 美元；
- 傑富瑞給予「買進」(Buy) 評等，目標價 51 美元。
券商整體預估目標價區間落在 43 至 54 美元之間。不過，CoreWeave 的股價自首次公開發行 (IPO) 後表現低迷。該公司 IPO 定價為每股 40 美元，目前在市場上交易價格為 36.25 美元，低於發行價。
券商看好其在 AI 運算基礎設施市場的領先地位。摩根大通指出，CoreWeave 在新一代 GPU 部署上具領先優勢，其他雲端巨擘難以超車，這使其在 AI 浪潮中具備技術先發優勢。
但各機構也對其營運風險提出警告。摩根士丹利認為當前的宏觀環境動盪，可能壓抑投資人進場意願，巴克萊則指出，CoreWeave 過度依賴少數大客戶，尤其去年營收有 77% 來自前兩大客戶，其中之一為微軟，將造成潛在集中風險。
此外，CoreWeave 於上市前與 OpenAI 簽訂了一筆總值高達 119 億美元、為期五年的合作協議，被視為與 AI 產業龍頭建立強大聯盟。但券商也提醒，這類合作可能帶來依賴風險，且其高負債、高資本支出的營運模式也可能增加波動性。
摩根大通更警告，該股可能呈現「劇烈、波動、起伏不定」的走勢，需具備高度風險承受能力的投資人才適合參與。
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