〈台幣〉美元指數跌破98 台幣收升1.48角至32.46元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-21 17:02
台北股匯市今 (21) 日再度脫鉤，加權指數終場下挫 288 點，新台幣則在美元指數接連跌破 99、 98 後，跟隨主要亞幣的走勢強勁升值，終場收在 32.46 元，升值 1.48 角，台北外匯經紀公司成交值 10.58 億美元。
新台幣今日以 32.58 元、升值 2.8 分開出後，持續處升值態勢，最高來到 32.44 元，升值 1.68 角，全日高低價差 1.51 角。
美元指數今天一度跌破 98，跌幅重達 1.39% ，來到 2022 年 3 月以來低點，觀察主要亞幣，除越南盾外，幾乎全面升值，日元強彈超過 1%，泰銖升值 0.75% 上下，星元 0.6% 左右，韓元 0.5%，新台幣收升 0.45%，人民幣升逾 0.1%。
統一投顧分析，聯準會主席鮑爾上的鷹派發言、上川普開稅政策反覆未定、美中貿易戰升溫，再加上美國最快本周就會公布最新的匯率操縱國名單，多種不確定性因素仍干擾。
統一投顧提到，這次美國財政部發的匯率報告是否成為川普再次出招的籌碼，是市場聚焦方向。
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