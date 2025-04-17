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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學GILD-US的目標價調升至120元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對吉利德科學(GILD-US)提出目標價估值：中位數由115元上修至120元，調升幅度4.35%。其中最高估值140元，最低估值89元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予吉利德科學評價：積極樂觀18位、保持中立11位、保守悲觀1位。

吉利德科學今(17日)收盤價為104.88元。近5日股價上漲4.35%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GILD市場預估目標價

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吉利德科學104.88-0.76%

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