鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團LCID-US的目標價調升至2.65元，幅度約23.26%
鉅亨網新聞中心 2025-04-18 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Lucid集團(LCID-US)提出目標價估值：中位數由2.15元上修至2.65元，調升幅度23.26%。其中最高估值8元，最低估值1元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Lucid集團評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀4位。
Lucid集團今(18日)收盤價為2.37元。近5日股價下跌23.26%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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