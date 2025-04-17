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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估下修至7.2元，預估目標價為202.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 06:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.6元下修至7.2元，其中最高估值7.63元，最低估值7元，預估目標價為202.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.63(7.9)8.139.0110.07
最低值7(7.1)7.27.7510.07
平均值7.31(7.52)7.748.5710.07
中位數7.2(7.6)7.788.7410.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值56.50億59.10億65.60億73.29億
最低值52.01億53.97億58.54億73.29億
平均值54.37億57.24億62.55億73.29億
中位數53.82億58.37億62.44億73.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.443.273.785.726.98
營業收入24.98億29.75億41.85億78.56億93.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIBKR

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