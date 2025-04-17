鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估下修至7.2元，預估目標價為202.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.6元下修至7.2元，其中最高估值7.63元，最低估值7元，預估目標價為202.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.63(7.9)
|8.13
|9.01
|10.07
|最低值
|7(7.1)
|7.2
|7.75
|10.07
|平均值
|7.31(7.52)
|7.74
|8.57
|10.07
|中位數
|7.2(7.6)
|7.78
|8.74
|10.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|56.50億
|59.10億
|65.60億
|73.29億
|最低值
|52.01億
|53.97億
|58.54億
|73.29億
|平均值
|54.37億
|57.24億
|62.55億
|73.29億
|中位數
|53.82億
|58.37億
|62.44億
|73.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.44
|3.27
|3.78
|5.72
|6.98
|營業收入
|24.98億
|29.75億
|41.85億
|78.56億
|93.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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