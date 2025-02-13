〈美股盤後〉普丁同意立即展開停火談判 道瓊跌超220點 費半那指翻紅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-13 05:57

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美俄元首熱線，俄烏停火談判曙光乍現，美股週三 (12 日) 脫離單日低點，道瓊跌超 220 點，費半、那指指數翻紅作收。

聯準會降息預期正在消退，一月份通膨比預期火熱，加劇人們對聯準會今年還有多少降息空間的擔憂，美股開盤走低。

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聯準會鮑爾週三在眾議院作證時表示：「在通膨方面，我們已經接近目標，但還沒有達到。因此我們目前希望保持政策的限制性。」

美國總統川普週三推文呼籲降低利率，但他沒有具體說明他指的是聯準會的短期利率還是長期借貸成本。川普稱：「利率應該下調，這將與即將到來的關稅相輔相成！讓我們一起搖滾，美國！」

另外，在與俄羅斯總統普丁通話後，川普週三尾盤表示，普丁願意就與烏克蘭的戰爭進行談判，並且同意展開互訪。

川普也與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 通話，川普稱，雙方對話十分順利，而澤倫斯基與普丁一樣，期望促成和平。

儘管美媒預期，川普最快將在美東時間 12 日簽署行政命令，宣布課徵「對等關稅」的計畫，但白宮透露，川普可能會在「週四」與印度總理莫迪會晤之前才宣布該計畫。

美股週三 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 225.09 點，或 0.5%，收 44,368.56 點。

那斯達克指數上漲 6.09 點，或 0.03%，收 19,649.95 點。

S&P 500 指數下跌 16.53 點，或 0.27%，收 6,051.97 點。

費城半導體指數上漲 10.82 點，或 0.21%，收 5,090.79 點。

NYSE FANG + 指數下跌 9.71 點，或 0.07%，收 13,781.06 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.78%；蘋果 (AAPL-US) 漲 1.83%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.92%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.65%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.13%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.87%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.03%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 下滑 1.13% 至每股 206.38 美元。英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.20% 至每股 22.48 美元，連續第三個交易日走升。

美國證券商 Baird 分析員 Tristan Gerra 表示，證券界正傳聞華府要求美國晶片巨擘英特爾與台積電組成合資公司，共同在美國擁有及發展多個晶片代工廠項目。

吉利德科學 (GILD-US) 飆升 7.46% 至每股 103.31 美元。吉利德科學去年第四季業績，調整後每股純益則為 1.90 美元，營收增長 6% 至 75.69 億美元，高於市場預期，主要受益於 HIV 和腫瘤產品表現亮眼，引領公司整體增長，同時，吉利德科學預測 2025 年收益高於分析師預期。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.83% 至每股 236.87 美元。中國科技巨擘阿里巴巴 (BABA-US) 大漲 4.92% 至每股 118.33 美元。外傳蘋果與阿里巴巴 (09988-HK) 達成合作，計劃將人工智慧 (AI) 功能引入中國市場的 iPhone、iPad 及 Mac 產品中。

經濟數據

美國 1 月 CPI 年增率報 3.0%，預期 2.9%，前值 2.9%

美國 1 月 CPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 1 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.1%，前值 3.2%

美國 1 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析

交易員們將 2025 年降息預測下調至僅一次。CME Fedwatch 數據顯示，交易員認為聯準會到 2025 年底再降息 1 碼的可能性約為 70%，低於週二的 80% 左右。

Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 表示：「市場正在消化聯準會可能根本不會降息的事實。這就是股市下跌的原因。」

美銀證券的經濟學家和策略師團隊表示：「1 月火熱的 CPI 通膨報告增強了我們對聯準會降息週期已經結束的信心。儘管升息仍然不太可能，但現在看來已不再那麼不可想像。」