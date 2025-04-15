加拿大3月CPI年增速意外降至2.3% 央行是否續降息卻陷兩難

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-15 22:40

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加拿大統計局周二 (16 日) 最新公布數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率意外降至 2.3%，較 2 月的 2.6% 顯著放緩，遠低於市場預期的 2.6%；月增率亦僅為 0.3%，低於預估的 0.6%。主要受惠於汽油與旅行團價格下跌，其中飛往美國的機票價格年減 12%，成為通膨放緩的關鍵因素。

不過，加拿大央行 (BoC) 高度留意的核心通膨指標仍維持在高檔。CPI 中位數指標 (CPI-median) 在 3 月維持在 2.9%，同月 CPI 修正指標 (CPI-trim) 微降至 2.8%，兩項平均值年增率為 2.85%，略低於 2 月的 2.9%，但仍遠高於央行的 2% 通膨目標。

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數據公布後，加幣兌美元匯率下跌 0.28%，至 1 加元兌 1.3911 美元。加國 2 年期公債殖利率亦下滑 4 個基點至 2.537%。加拿大債市明顯上揚，反映市場對利率政策轉向的預期。

分析指出，3 月的通膨放緩與美國總統川普發動的關稅戰息息相關。油價因全球需求擔憂而回落，帶動汽油價格年減 1.6%。此外，加拿大民眾因對美關係惡化而減少赴美旅行，旅遊與機票價格皆呈下降。

儘管通膨壓力略有緩解，但核心物價仍具黏性，使得央行決策處境更加艱難。BoC 已自去年 6 月起連續七次降息，市場預估本周三 (17 日) 央行有約六成機率暫停寬鬆腳步。但部分市場人士仍押注進一步降息可能，利率期貨顯示降息機率從數據公布前的 30% 升至約 45%。

加拿大商會經濟學家 Andrew DiCapua 表示：「價格暫時受抑，但這可能不會持久。若貿易緊張持續升級，未來數月可能出現停滯性通膨風險。」CIBC 經濟學家 Katherine Judge 則指出，儘管核心通膨仍高，但經濟成長風險恐怕更大，支持進一步降息 25 個基點的理由仍存在。

加拿大 3 月也重新開始課徵先前暫停的銷售稅，導致部分品項如食品與酒精類價格回升，其中外出用餐價格年增達 3.2%。但這些上漲被能源與旅遊價格走弱所抵銷，整體通膨仍意外放緩。

地區方面，加拿大 10 個省份中有 8 個的年增通膨率較 2 月放緩，僅新斯科細亞省因居住成本上升出現加速。