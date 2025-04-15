LVMH市值被愛馬仕超車 奢侈品巨擘寶座易主

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 20:30

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法國奢侈品巨頭 LVMH 集團周二 (15 日) 市值被競爭對手愛馬仕 (Hermès) 超越，失去歐洲市值最高奢侈品公司的寶座。此一變動主要受到第一季業績不如預期的拖累，顯示市場對該產業前景的信心正在下滑。

LVMH 擁有包括 Louis Vuitton、Dior、Tiffany & Co. 與 Sephora 等高檔品牌，第一季銷售表現未達市場預期，特別是美國消費者對美容產品與干邑白蘭地的需求下滑，加上中國市場持續疲弱，造成整體營收下滑。

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LVMH 股價當日重挫 7%，市值跌至 2,460 億歐元，略低於愛馬仕的 2,470 億歐元。雖然市值排名可能短期波動，但市場普遍認為，這一變化反映出兩家公司表現與投資人信心的明顯差異。

晨星資深股票分析師 Jelena Sokolova 指出，LVMH 較多業務集中於「入門級奢侈品」，而愛馬仕則聚焦於高淨值客戶族群，在產業景氣下行時更具韌性。

愛馬仕以嚴格控制生產著稱，每年產量僅穩定增長 6% 至 7%，主打如 Birkin 與 Kelly 等單價高達 1 萬美元的精品包款。GAM 資產管理公司奢侈品投資策略經理人 Flavio Cereda 則表示，LVMH 在疫情後奢侈品熱潮期間迅速擴張，如今也必須面對「中階奢侈品」成為風險區的短期修正。

除了 LVMH 外，整體奢侈品板塊也遭遇拋售。擁有 Gucci 的開雲集團 (Kering) 與愛馬仕股價分別下跌 2% 與 0.3%；瑞士歷峰 (Richemont，卡地亞母公司) 下跌 0.7%，義大利精品品牌 Prada 則下跌 4.2%。

LVMH 第一季營收年減 3%，遠低於分析師原本預期的 2% 成長，引發市場對奢侈品行業全年前景的擔憂。RBC 分析師 Piral Dadhania 因此下調 LVMH 今年的有機銷售預測，從成長 3% 調降為持平。

德意志銀行分析師指出，LVMH 旗艦品牌 Louis Vuitton 與 Dior 所屬的時尚與皮件部門銷售回落 5%，使去年底看似的回暖只是曇花一現。

自三月底以來，奢侈品股普遍下挫，LVMH、開雲與 Burberry 股價皆下跌約 14%，歷峰下跌 13%，即使表現相對穩健的愛馬仕也跌了 5%。