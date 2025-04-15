本田擬將九成美國銷售車輛改當地生產 轉移墨加產線

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 20:10

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根據《日本經濟新聞》(Nikkei)周二 (15 日) 報導，面對美國政府針對進口汽車徵收 25% 關稅的政策，日本第二大車廠本田汽車 (Honda) 正考慮將部分汽車生產線自墨西哥與加拿大轉移至美國，以提升在地製造比例。

報導指出，本田目標在未來兩到三年內，將美國市場銷售車輛的本地生產比率提升至 90%，目前正規劃將產能提高最多 30%。知情人士透露，為因應擴產，本田不排除在美國增聘員工，並評估從現行的兩班制擴充為三班制，甚至延長至周末生產。

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雖然本田對此不予置評，僅表示有關訊息並非由公司正式發布，但市場普遍認為這是因應貿易政策變動所做的結構調整。

早在新關稅生效前路透就曾報導，本田已決定將下一代 Civic 油電混合車的生產地點，從墨西哥移至美國印第安納州，以避開潛在的關稅衝擊。

美國是本田最大的單一市場，去年銷量佔其全球總銷量近四成，共售出約 140 萬輛汽車 (包含 Acura 品牌)。其中約兩成車輛從加拿大進口，另有兩成來自墨西哥。2025 年第一季，本田在美銷量年增 5%，達到近 35.2 萬輛。