葉倫對川普關稅政策滿頭問號 相信中國想緩和衝突

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-15 18:36

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美國前財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，川普的關稅政策的理由「不明確，而且一點也不合理」，她相信中國希望緩和這場衝突。

葉倫曾在歐巴馬政府和川普上一個任期擔任聯準會 (Fed) 主席，她表示，近期債券市場的動盪和美元的疲軟反映出「信心的喪失」，儘管情況尚未發展到需要聯準會干預的地步。

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葉倫周一 (14 日) 接受彭博電視採訪指出，朝著取消或降低關稅的方向邁進是正面的，但我們正處於一個充滿不確定性的世界。

她對關稅政策的一些目標表達了困惑，並指出川普原本承諾會採取對等關稅，但實際上卻是根據雙邊貿易逆差來計算——有時甚至懲罰那些因美國企業將供應鏈多元化、遠離中國，而導致近年來貿易逆差擴大的經濟體。

葉倫表示，她很困惑川普政府究竟想從越南那裡尋求什麼？「我們曾積極鼓勵越南開始生產那些我們原本依賴中國供應的商品。出於國家安全的考量，我們希望能讓供應鏈多元化。」

她認為，如果美國也取消關稅，中國將傾向於撤除近期設立的貿易壁壘。葉倫指出，中美之間的關稅水準幾乎已經讓雙邊貿易難以進行，並警告如果這些關稅持續存在，可能會導致全球兩大經濟體實質上的脫鉤。

葉倫說：「我認為我們對中國加徵的關稅，將對美國家庭造成非常重大的負擔。當然，情況每天都在變化。」

儘管投資人、政府與消費者面臨種種不確定性，葉倫仍表示，美國經濟依然強勁，目前尚無需要由中央銀行進行干預的情況。