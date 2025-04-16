避險基金艾略特砸15億美元入股慧與科技 股價受提振一度飆漲7%

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 00:40

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英國《金融時報》(FT) 周二 (15 日) 援引知情人士消息報導，美國知名避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 近日建倉慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)，持股市值超過 15 億美元，成為該公司最大股東之一。這是艾略特管理公司自川普政府祭出新一輪關稅政策以來，首度公開啟動的激進投資行動，引發市場高度關注。

知情人士指出，雖然艾略特管理公司尚未與慧與科技管理層會面，但已計劃展開積極對話，尋求協助該公司改善表現，重振股東信心。受市場動盪及業績壓力拖累，慧與科技股價今年來已大跌逾三成，市值跌至約 200 億美元。

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慧與科技為 2015 年從惠普 (HPQ-US) 分拆而來的企業級 IT 業務公司，專注於伺服器、儲存與網路解決方案。儘管近年受惠於人工智慧 (AI) 產業對資料中心的龐大需求，慧與科技在與主要競爭對手戴爾 (DELL-US) 競爭中仍顯劣勢，尤其在伺服器業務面臨高成本與晶片升級轉型的雙重挑戰。

上月，慧與科技下調 2025 年每股獲利預測至 1.80 美元，遠低於華爾街預期的 2.13 美元，同時宣布裁員 2,500 人以降低營運成本。該公司財務長 Marie Myers 表示，中美關稅爭端已對公司伺服器業務造成不確定性，將透過供應鏈重整與價格策略進行因應。

此外，慧與科技目前正與美國司法部對簿公堂，試圖完成其以 140 億美元收購網路設備商瞻博網路 (Juniper Networks)(JNPR-US) 的交易案。巧合的是，艾略特管理公司曾於 2014 年入股瞻博網路並成功爭取董事會席次。

艾略特管理公司擁有約 730 億美元的資產管理規模，過去曾對 Salesforce(CRM-US)、Citrix、Cognizant、Aspen Technology 等多家科技公司發起激進行動，促使其進行重組或出售資產。