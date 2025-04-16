避險基金艾略特砸15億美元入股慧與科技 股價受提振一度飆漲7%
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-16 00:40
英國《金融時報》(FT) 周二 (15 日) 援引知情人士消息報導，美國知名避險基金艾略特管理公司 (Elliott Management) 近日建倉慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)，持股市值超過 15 億美元，成為該公司最大股東之一。這是艾略特管理公司自川普政府祭出新一輪關稅政策以來，首度公開啟動的激進投資行動，引發市場高度關注。
知情人士指出，雖然艾略特管理公司尚未與慧與科技管理層會面，但已計劃展開積極對話，尋求協助該公司改善表現，重振股東信心。受市場動盪及業績壓力拖累，慧與科技股價今年來已大跌逾三成，市值跌至約 200 億美元。
消息傳出後，慧與科技 (HPE-US) 周二盤中股價一度上漲 7%，顯示市場對艾略特管理公司可能推動慧與科技改革與價值釋放的預期。截稿前，慧與科技股價上漲 4.85%，每股暫報 14.97 美元。
慧與科技為 2015 年從惠普 (HPQ-US) 分拆而來的企業級 IT 業務公司，專注於伺服器、儲存與網路解決方案。儘管近年受惠於人工智慧 (AI) 產業對資料中心的龐大需求，慧與科技在與主要競爭對手戴爾 (DELL-US) 競爭中仍顯劣勢，尤其在伺服器業務面臨高成本與晶片升級轉型的雙重挑戰。
上月，慧與科技下調 2025 年每股獲利預測至 1.80 美元，遠低於華爾街預期的 2.13 美元，同時宣布裁員 2,500 人以降低營運成本。該公司財務長 Marie Myers 表示，中美關稅爭端已對公司伺服器業務造成不確定性，將透過供應鏈重整與價格策略進行因應。
此外，慧與科技目前正與美國司法部對簿公堂，試圖完成其以 140 億美元收購網路設備商瞻博網路 (Juniper Networks)(JNPR-US) 的交易案。巧合的是，艾略特管理公司曾於 2014 年入股瞻博網路並成功爭取董事會席次。
艾略特管理公司擁有約 730 億美元的資產管理規模，過去曾對 Salesforce(CRM-US)、Citrix、Cognizant、Aspen Technology 等多家科技公司發起激進行動，促使其進行重組或出售資產。
面對關稅壓力與轉型挑戰，慧與科技能否在艾略特管理公司的推動下重拾成長動能，將成為市場接下來的觀察焦點。
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