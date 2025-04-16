〈陸股盤後〉白宮稱中國商品最高面臨245%關稅 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-16 16:30

‌



中國股市三大指數周三（16 日）收盤漲跌互見，美國白宮周二發布的最新聲明顯示，鑑於中方採取報復性措施，中國進口商品最高面臨 245% 的關稅 。

滬指周三漲 0.26% 報 3,276 點，深證成指跌 0.85% 報 9,774.73 點，創業板跌 1.21% 報 1,907.11 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.141 兆元。

‌



汽車、醫療保健、農業、醫藥、家電、有色、石油類股走低，銀行族群拉升，旅遊餐飲、食品飲料、物流類股上揚。

美國白宮周二發布的最新聲明顯示，鑑於中方採取報復性措施，中國進口商品最高面臨 245% 的關稅 。

據《財通社》周三報導，由於貿易規則不斷變化，並非所有中國輸美商品都會被徵收天價關稅。進入美國市場的中國注射器和針頭相關關稅稅率，位居最高之列，高達 245%。中國輸美智慧手機面臨的關稅則是 20%。

美國財長貝森特周二表示，他仍然希望與北京達成重大貿易協議，但這需要一種與過去貿易和貨幣協議截然不同的模式。

美中關稅戰白熱化，中國政府上周五再度反擊，宣布周六起對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由 84% 提高至 125%。

中國政府上周五說，在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

此外，中國國家統計局周三表示，初步核算，第 1 季國內生產毛額（GDP）的規模為人民幣 31.8758 兆元，按不變價格計算，較去年同期增長 5.4%，優於經濟學家原估的 5.2%。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）表示：「最令人驚訝的是零售銷售，這代表消費補貼正在發揮作用。工業生產超出預期，考量出口強勁，這點不難理解。不過，現在一切都過去了。」

這些數據是美國總統川普大幅提高關稅之前的數據，美國對大多數中國商品徵收的關稅已上升至至少 145%，這一水準恐怕會導致中國今年出口降溫。