避免中國廉價品湧入 歐盟成立進口監控小組

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 08:54

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川普對中國商品加徵 145% 關稅，歐盟憂心廉價商品繞道湧入，成立「進口監控小組」應對。

進口監控小組設立布魯塞爾歐盟委員會總部伯雷蒙大樓（Berlaymont）內，使命是密切追蹤全球商品流向的變化，探討美國總統川普對中國實施的新關稅是否正在重塑貿易格局。

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中國商品需面對高達 145% 的關稅，較上月暴增 7 倍。廉價的鍋具、吸塵器和洗衣機會否如潮水般湧入歐洲市場？歐盟會否──用稍顯誇張的說法──淪為美國不再需要的商品堆場？這些疑問正是工作小組極待解答的核心問題。

經濟學家指出，由於中國國內需求目前極為疲軟，而亞洲其市場已接近飽和，難以消化更多商品，因此中國生產商將被迫加大對歐洲市場的滲透力度。

對中國而言，貿易戰帶來的挑戰不容小覷。科隆德國經濟研究所（IW）透過最新模擬分析了貿易戰對主要經濟體的深遠影響。從 2025 年至 2028 年，中國的 GDP 將因目前的關稅大幅下降達 2.9%， IW 經濟學家因此斷言，中國有可能成為這場遊戲中的「輸家」之一。

造成這樣的結果，與中國經濟結構的轉變密切相關。IW 經濟學家 Jurgen Matthe 解釋，因出口業務在中國經濟中的地位愈發舉足輕重。由於房地產市場持續低迷，早已無法支撐成長目標，大量優惠銀行貸款和其他補貼因此源源不斷地流向出口導向產業。

儘管近期中國經濟顯現出些許穩定的跡象，商業氛圍略有回暖，但 Matthe 警告：新關稅的衝擊正直接威脅這波脆弱的復甦趨勢。

中國在美出口中，電子產品、電氣技術和機械製造是主力，家具和玩具等消費品同樣佔有重要地位。Matthe 預判隨著美國市場收緊，這些商品將積極尋找新的出路和市場。

中國問題專家、前歐洲議員 Reinhard Bｕtikofer 表示，「中國高度依賴出口來消化其工業過剩產能，」他強調，旦美國市場關閉，這些商品必然會流向其他地區，「而歐洲無疑是首要候選地。」

因此，中國可能將過剩產能傾瀉至歐洲，拖累本地經濟陷入惡性的價格競爭。



若這股浪潮持續高漲，德國經濟可能首當其衝。市場分析師指出，對於光電板等德國已無顯著產業的領域，影響尚可承受。在化學和機械製造等關鍵產業，廉價商品的衝擊可能構成嚴重威脅，甚至危及企業的生存。