玩具大亨批川普奪走孩子的聖誕節 關稅恐讓玩具漲價1倍

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-15 11:40

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玩具業億萬富翁 Nick Mowbray 表示，川普的關稅已經「癱瘓」了他的公司 Zuru 集團，他別無選擇只能提高美國的玩具零售價格，估計可能會漲價一倍。

Mowbray 的 Zuru Group 在中國製造玩具，如 Pets Alive 和 XShot 塑膠飛鏢槍，以及 Millie Moon 和 Rascals 品牌的尿布，並在沃爾瑪和 Target 等美國零售通路銷售。

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這使得該公司正面受到川普對中國進口商品徵收 145% 關稅的衝擊。

「以目前的關稅水準來看，至少對玩具來說，零售價格幾乎需要翻倍，」Mowbray 在洛杉磯接受訪問時表示，「我們和大多數競爭對手的情況相同，畢竟有 80% 的玩具是中國製。川普很可能會讓全美的家庭和孩子們過不了聖誕節。」

現年 40 歲的 Mowbray，透過在中國建立工廠網絡累積了財富。20 多年前，這位紐西蘭人與哥哥一起 Mat 移居中國，辦了 Zuru，並將其發展壯大，與美泰兒 (MATTEL) 和孩之寶 (Hasbro) 等玩具巨頭競爭。

如今，這項締造他玩具帝國的賭注正面臨風險。

總部位於香港的 Zuru 估計，今年向美國出口的產品價值約為 22 億紐西蘭元（13 億美元），佔其全球銷售額的一半。

Mowbray 表示，「如果我們要面對 145% 的關稅，那將近乎是 30 億紐西蘭元的關稅，這在財務上是無法承受的。」他還指出，Zuru 正在與零售商協商，其中許多已暫停下單。

Mowbray 進一步指出，將公司的製造業務遷往美國並非可行選項，因為中國擁有「非常成熟的生態系統，供應鏈非常緊密，」即使是轉移到像越南或印度這樣的國家也非常困難，因為他們的供應鏈遠不如中國來得完善。