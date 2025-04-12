〈美股盤後〉Fed安撫市場 那指收漲2.06% 三大指數周漲均超4%

鉅亨網編譯羅昀玫綜合外電 2025-04-12 05:25

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聯準會言論安撫市場，投資人擺脫美中貿易緊張局勢及消費和通膨前景擔憂的影響，美股主指週五 (11 日) 集體收紅，結束了動盪的一週。

道瓊收漲近 620 點 ，那指漲幅達 2.06%，標普 500 指數升幅為 1.81%，美元疲弱，30 年期美債殖利率下滑，波動性減弱。

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道瓊本週累計漲幅近 5%。標普週漲幅達 5.7%，創 2023 年 11 月以來的最佳。那指週線暴漲 7.3%，創 2022 年 11 月以來最亮眼。

美中陷入關稅「掐喉戰」，美國對中國關稅累計稅率已升至 145％，中國也自 12 日開始，將美國關稅稅率由 84% 提高至 125%。

僅管貿易戰令美國市場出現劇烈波動，但波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，如有金融市場出現混亂時，聯準會絕對會動用手上的彈藥，以協助穩定市場。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 稱：「川普總統對於與中國達成貿易協議感到樂觀。總統已很明確表示，願意與中國達成協議。如果中國繼續報復，對於中國是不利的。」

同時，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示週五會和台灣和以色列代表展開關稅談判。歐盟貿易代表將於週日飛往華盛頓「嘗試簽署協議」。

美股週五 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 619.05 點，或 1.56%，收 40,212.71 點。

那斯達克指數上漲 337.14 點，或 2.06%，收 16,724.46 點。

S&P 500 指數上漲 95.31 點，或 1.81%，收 5,363.36 點。

費城半導體指數上漲 97.61 點，或 2.51%，收 3990.90 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 237.83 點，或 2.11%，收 11,511.85 點。

標普 11 大板塊集體收高，材料、資訊科技和能源領漲，漲幅均超 2%。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收高。Meta (META-US) 下跌 0.50%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 4.06%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.83%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.86%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.01%。

台股 ADR 回血走升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.94%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.60%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 3.84%。

企業新聞

摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 分別大漲 4.00%、下跌 0.95% 和收紅 1.43%。

上述三家投行第一季​​財報優於預期，但都對整體經濟發出了警告，「不確定」、「未知」、「動盪」等字眼反覆出現，其中，摩根大通出乎意料地為呆帳提列 9.73 億美元的準備，比分析師預期高出逾 40%。

儘管貝萊德 (BLK-US) 的管理資產規模在第一季增至歷史新高，貝萊德 (BLK-US) 走升 2.64% 至每股 878.78 美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 4.06% 至每股 198.15 美元。蘋果為了因應對等關稅 3 月至今已將約 150 萬支的 iPhone 從印度空運到美國，以降低對等關稅帶來的衝擊。

受到美國總統川普關稅戰及中國反制影響，中國官網已經不再接受 Model S 和 Model X 兩款美製進口車的新訂單，特斯拉 (TSLA-US) 股價收盤基本持平，收低 0.036% 至每股 252.31 美元。

經濟數據

美 3 月生產者物價指數 (PPI) 月跌 0.4%，預測 0.2%，前值 0.1%

美 3 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.7%，預測 3.3%，前值 3.2%

美 3 月核心 PPI 月跌 0.1%，預測 0.3%，前值 0.1%

美 3 月核心 PPI 年增 3.3%，預測 3.6%，前值 3.4%

美 4 月密西根大學消費者信心指數報 50.8，預測 54.0，前值 57.0

華爾街分析

摩根士丹利跨資產策略師 Michael Wilson 稱：「這不再是普通的市場盤整，而是對全球化供應鏈的暴力重構。」

黑石集團總裁 Jon Gray 預測：「波動加劇時間越長，出差錯並引發某種骨牌效應的可能性就越大，若能盡快解決目前的不確定性，將對市場產生正面作用。」

LPL Financial 分析師 Jeffrey Roach 指出：「即便降低關稅水平，仍有巨大隱患。三個月的關稅緩期期限無法給消費者、企業和投資者帶來確定性。川普這套政策組合拳將使美國通膨惡化、經濟增長放緩、市場持續動盪。」