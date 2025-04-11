提前布局！中國半導體協會緊急通知「原產地」認定規則
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-11 14:50
雖然美國暫時豁免半導體關稅，中國半導體產業協會今 (11) 日發布《關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知》，明確了對於半導體產品的原產地認定原則為「流產地」。
通知指出，根據中國海關總署的相關規定，「積體電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產地。務必注意，在申報時準備好 PO 證明材料，以備海關核查。
該協會建議，「積體電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。
陸媒分析報導，這代表無論積體電路是否已經封裝，進口報關時的原產地，都將以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。
這個變化看似簡單，實際上卻牽動整個行業的神經。
首先，原產地認定直接影響到關稅和貿易政策。若積體電路的晶圓流片工廠設在台灣，而最終產品在中國封裝，那麼根據新規，這個積體電路的原產地就是台灣。
其次，涉及到供應鏈管理。企業需要重新評估供應鏈布局，以確保符合新的原產地認定規則。這可不是一個小工程，需要大量的時間和資源投入。
對於中國一些半導體企業而言，這個新規可能是一個挑戰，需要重新調整生產和供應鏈策略，以適應新的原產地認定規則。而對於一些跨國公司來說，這可能是一個機會。可以透過調整全球供應鏈布局，優化成本結構，從而在競爭中佔據優勢。
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