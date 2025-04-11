調整製造布局 意法半導體3年內要裁2800人

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-11 08:02

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歐洲晶片大廠意法半導體 (STM-US) 10 日宣布，未來 3 年內將在全球裁員最多 2,800 人，旨在調整其製造佈局並削減成本。

該公司計畫在 2025、2026 和 2027 財年重點投資於 300mm 矽片和 200mm 碳化矽的先進製造基礎設施與技術研發，並繼續投資升級營運中使用的技術，部署更多人工智慧和自動化技術。

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聲明稱，這項全公司計劃，包括先前披露的成本基礎調整和製造佈局重塑，預計將在三年內導致全球範圍內最多 2800 名員工自願離職，不包括正常的人員流失。

意法也指出，2025 至 2027 年投資重點將集中在 300 mm（12 吋）矽晶圓及 200 mm（8 吋）碳化矽晶圓的先進製程基礎建設，以及技術研發。該公司預期 2027 年前，年度成本節約目標將接近 10 億美元。

義法 2024 全年營收 132.7 億美元，比 2023 年下降 23.2%；營業利潤率 12.6%，2023 全年為 26.7%；淨利 15.6 億美元，年減 63.0%；淨資本支出（非美國通用現金準則）為 25.3 億美元，年減 63.0%；淨資本支出（非美國通用現金準則）為 25.3 億美元。